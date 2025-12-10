Τα φετινά μπλόκα έχουν σπάσει τα καλούπια των αγροτικών κινητοποιήσεων, διαπιστώνουν πολλοί. Ο σχεδόν τελετουργικός αποκλεισμός των εθνικών οδών κάθε χρόνο έχει δώσει τη θέση του στη δικαιολογημένη διαμαρτυρία. Οι άνθρωποι που ενσαρκώνουν τον πρωτογενή τομέα διεκδικούν την επιβίωσή τους, όχι το αγροτικό ουίσκι τους. Γι’ αυτό, λένε από κάθε αντιπολιτευόμενη κομματική έδρα, η αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να λείπει από τις νάιλον τέντες που έχουν στηθεί στο οδόστρωμα. Ο Φάμελλος έχει ήδη επισκεφθεί Μάλγαρα και Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης για να πει ότι «ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο τίμιος και δίκαιος, είναι κι εθνικός».

Ο Κουτσούμπας ακούστηκε ειλικρινής όταν δήλωσε στης Καρδίτσας «είμαστε παλιοί γνώριμοι, το ΚΚΕ πάντα είναι στο πλευρό της αγροτιάς». Ο Βελόπουλος πήγε σε Νίκαια και Μάλγαρα να διαφημίσει την κατάθεση τροπολογίας για άρση του αξιοποίνου «για τους αγωνιζόμενους αγρότες». Ο Νατσιός από της Σιάτιστας προειδοποίησε τους συνέλληνες ότι «χωρίς αγροτιά, χωρίς κτηνοτροφία δεν υπάρχει μέλλον για την πατρίδα». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άργησε λίγο – αλλά είχε προηγηθεί η εκσυγχρονίστρια υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, η οποία κάθισε στον κύκλο με τις πλαστικές καρέκλες προκειμένου να ακούσει τα αγροτικά αιτήματα. Ο Χαρίτσης θα βρεθεί αύριο σε εκείνα της Θράκης.

Αυτοματισμοί

Δύο πίτες του χθεσινού γκάλοπ της Interview δείχνουν ότι έχουν σφυγμομετρήσει σωστά την κοινή γνώμη. Το 76% του δείγματος δηλώνει ότι «ναι, έχουν» και «μάλλον έχουν» δίκιο οι διαμαρτυρόμενοι, ενώ το 53% «συμφωνεί» και «μάλλον συμφωνεί» με το κλείσιμο των δρόμων. Παράλληλα, επειδή η πτώση των γαλάζιων ποσοστών σε αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες δεν είναι συγκυριακή (το 42,9% του 2023 έγινε 28,2% στην περσινή ευρωκάλπη και στις τωρινές κυλιόμενες μετρήσεις οι επιδόσεις της ΝΔ είναι ακόμη χαμηλότερες), ο καθένας τους υπολόγισε σωστά πως στους αγροτικούς νομούς κρύβονται ευκαιρίες εκμετάλλευσης της κυβερνητικής φθοράς.

Η δε σκηνοθεσία των εμφανίσεων τους έχει λάβει υπόψη τα επικοινωνιακά λάθη του παρελθόντος. Ούτε ένας δεν έχει σκαρφαλώσει σε τρακτέρ προς το παρόν, ας πούμε. Ωστόσο, η αντιπολίτευση μοιάζει να πέφτει για πολλοστή φορά στην παγίδα των αυτοματισμών της. Η καταγγελία της κυβερνητικής αναλγησίας ευχαριστεί το ακροατήριό τους αλλά δεν εξασφαλίζει σε όλους τις ψήφους του. Οι εξασκημένοι στο αντιπολιτευτικό σιχτίρι έχουν μερικές πιθανότητες να τονώσουν τα κομματικά τους νούμερα. Για να μαζέψει κάποιος όλο το χαρτί, όμως, χρειάζεται να κομίσει προτάσεις – προτάσεις που να δίνουν προοπτική σε όσους ζητούν να συνεχίσουν να ψωμίζονται από τη γη και τα ζώα τους.