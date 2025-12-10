Η Prorata ρώτησε το δείγμα της πώς βλέπει το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική. Το 29%, λοιπόν, δήλωσε ότι το θυμώνει. Το 21% πως το αφήνει αδιάφορο. Το 13% ότι το κάνει να ελπίζει. Το 12% το αντιμετωπίζει με περιέργεια. Το 11% λέει ότι το θλίβει. Το 10% πως το φοβίζει και μόλις 3% ότι το χαροποιεί. Χωρίς να θέλω να διαλύσω το ροζ σύννεφο που έχει κάτσει πάνω από το νούμερο 36 της οδού Αμαλίας, η ελπίδα δεν έρχεται αυτή τη φορά.

Τακτ

Δεν μπορεί, υποστήριξε ο Στέργιος Καλπάκης, να πει στους κρητικούς αγρότες «να δείξουν τακτ». Γιατί «ο κόσμος είναι οργισμένος». Προφανώς, διευκρίνισε και πως «δεν έχει ίσες αποστάσεις σ’ αυτή τη συζήτηση», αφού «η κυβέρνηση ευθύνεται για αυτές τις εικόνες». Το έχουν ξανακάνει αυτό το λάθος οι συριζαίοι – να στηρίζουν συμπεριφορές που ενέχουν τον κίνδυνο απαξίωσης του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Αλλά μπορούν να το επαναλάβουν. Εξάλλου, τώρα δεν έχουν καμία πιθανότητα να βρεθούν ως κυβερνώντες απέναντι σε διαμαρτυρόμενους.

Κουμπουροφόροι

Ο Δημήτρης Καιρίδης τσακώθηκε με πολύ κόσμο χθες στη Βουλή. Τον Τζανακόπουλο, τον Χαρίτση και πάει λέγοντας. Ολα ξεκίνησαν όταν αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει αστυνομική βία γιατί εκείνος είδε «κουμπουροφόρους να κυνηγούν αστυνομικούς». Αφήνοντας στην άκρη τη μικρή λεπτομέρεια πως ήταν κατσουνοφόροι (ή, όπως θα λέγαμε στην ηπειρωτική χώρα, γκλιτσοφόροι), δεν είναι ιδιαίτερα σοφό για έναν βουλευτή της συντηρητικής συμπολίτευσης (που ομνύει στο δόγμα «νόμος και τάξη») να δηλώνει ότι οι εκπρόσωποι του κατά Βέμπερ κατόχου του μονοπωλίου της νόμιμης βίας τρώνε ξύλο.

Καταγγελία

Μία από τους έξι γαλάζιους βουλευτές που κατήγγειλαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αποκλεισμό από την πληρωμή του Μέτρου 23 δικαιούχων αγροτών (οι οποίοι είχαν εγκεκριμένες αιτήσεις, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του έθνους) ήταν η Φωτεινή Αραμπατζή. Η ανακοίνωση θα μπορούσε κάλλιστα να έχει υπογραφές από κάθε αντιπολιτευόμενο κόμμα. Γι’ αυτό, έτσι όπως πάμε, μην εκπλαγείτε αν η εσωκομματική αντιπολίτευση της ΝΔ αρχίσει να ανεβαίνει και σε τρακτέρ προκειμένου να διασωθούν οι πολιτικές καριέρες των μελών της.