Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακός, Εβάν Φουρνιέ, αποθέωσε τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη με 92-85 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague.

Ο Γάλλος σταρ, που αναδείχθηκε MVP του Final Four χάρη στις εμφανίσεις του, στάθηκε στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, υπογραμμίζοντας πως με τέτοια στήριξη η κατάκτηση του τροπαίου έμοιαζε αναπόφευκτη για την ομάδα του Πειραιά.

«Ακούγεται υπέροχο. Τρομεροί οπαδοί. Θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, στην ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο ματς, αλλά ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτόν τον κόσμο», σημείωσε ο Εβάν Φουρνιέ.

Για το αν πήρε κίνητρο από πέρσι: «Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο. Πήρα από αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο».