Ο Εβάν Φουρνιέ ήρθε στον Ολυμπιακό για να κάνει τη διαφορά στα μεγάλα παιχνίδια και το απέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο στο Final Four της EuroLeague του 2026 στην Αθήνα.

Ο Γάλλος σταρ πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, βγήκε μπροστά στις κρίσιμες στιγμές και αποτέλεσε τον μεγάλο ηγέτη των Πειραιωτών στην πορεία προς την κορυφή της Ευρώπης.

Με τις εμφανίσεις του στον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final Four, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος είχε κατακτήσει το αντίστοιχο βραβείο την περασμένη σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο έμπειρος γκαρντ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό σε όλο το Final Four και δικαιολόγησε απόλυτα τις προσδοκίες που συνόδευσαν τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους».