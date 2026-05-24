Ο Ολυμπιακός δίνει τη μεγάλη του μάχη στον τελικό της EuroLeague στο T-Center απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας στο πλευρό του περισσότερους από 16.000 φιλάθλους που δημιουργούν έντονη ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

Την ίδια ώρα, η «ερυθρόλευκη» παρουσία δεν περιορίζεται εντός του γηπέδου. Στον Κορυδαλλό, εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν συγκεντρωθεί σε δημόσιο χώρο και παρακολουθούν τον τελικό μέσω γιγαντοοθόνης, στηρίζοντας την ομάδα τους από απόσταση.

Η εικόνα δείχνει το έντονο ενδιαφέρον και τη μεγάλη απήχηση της αναμέτρησης, με τον κόσμο να ζει τον ρυθμό του τελικού σε πολλαπλά σημεία, εντός και εκτός γηπέδου.