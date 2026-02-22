Περισσότερες από πέντε ώρες διήρκεσε η εντυπωσιακή μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού, με πάνω από 50.000 καρναβαλιστές να προσφέρουν ένα ανεπανάληπτο θέαμα, γεμάτο χαρά, διασκέδαση και δημιουργικότητα.

Δείτε εδώ ive την τελετή λήξης:

Οι κεντρικοί δρόμοι της Πάτρας πλημμύρισαν από χρώματα και μουσική, καθώς ο ηλιόλουστος καιρός στάθηκε «σύμμαχος» στη γιορτινή διάθεση. Χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης, ενώ τα 190 πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» έδωσαν τον καλύτερο καρναβαλικό τους εαυτό.

Οι συμμετέχοντες, με στολές εντυπωσιακών χρωμάτων και υψηλής αισθητικής, έφεραν στο προσκήνιο το χιούμορ, τη φαντασία και τη σάτιρα, δημιουργώντας ένα μοναδικό μωσαϊκό εξωστρέφειας και πολιτισμού που χαρακτηρίζει το πατρινό καρναβάλι.

Στην κορυφή της παρέλασης βρέθηκαν τα μέλη της δημοτικής μουσικής, παιανίζοντας αποκριάτικους σκοπούς. Μαζί τους παρέλασαν τα μέλη των ΔΣ της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, η γνωμοδοτική και κριτική επιτροπή, οι εθελοντές, οι μαζορέτες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων σοκολατοριχτών.

Ο βασιλιάς καρνάβαλος και η βασίλισσα της φετινής γιορτής

Ακολούθησε η εντυπωσιακή ακολουθία του βασιλιά καρνάβαλου, με τα άρματα του Δήμου Πατρέων, φιλοτεχνημένα στο καρναβαλικό εργαστήριο. Η καλλιτεχνική τους διάσταση και η σατιρική τους πινελιά μετέφεραν ξεχωριστά κοινωνικά μηνύματα.

Στο άνθινο άρμα, στολισμένο με 30.000 γαρίφαλα, η βασίλισσα του καρναβαλιού Μαρίζα Φλωράτου, έδινε χορεύοντας τον ρυθμό της διασκέδασης και της χαράς.

Παρέλαση φαντασίας και κεφιού

Το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας, μαζί με εκπροσώπους ιστορικών πληρωμάτων και την κουστωδία των «στρατηγών» και «πρέσβεων» του πατρινού καρναβαλιού, πρόσθεσαν δυναμισμό και παραδοσιακό χρώμα στη μεγάλη γιορτή.

Το «ποτάμι» των 50.000 καρναβαλιστών, γεμάτο ενθουσιασμό, σάτιρα και αυθορμητισμό, παρέσυρε τους θεατές σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία διασκέδασης.

Τα πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού», συνοδευόμενα από τα άρματά τους και τις τροχήλατες κατασκευές, πρόσφεραν εικόνες μοναδικής ομορφιάς. Τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου τήρησαν το έθιμο και αποχαιρέτησαν το κοινό με την πιο γλυκιά καρναβαλική νότα.