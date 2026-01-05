Η Εύα Σλος, ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, έφυγε από τη ζωή προχθές Σάββατο στο Λονδίνο, σε ηλικία 96 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος που φέρει το όνομα της Άννας Φρανκ. Η Σλος αφιέρωσε τη ζωή της στη διατήρηση της μνήμης της Σοά και στη διάδοση των μηνυμάτων της ειρήνης και της ανεκτικότητας στις νεότερες γενιές.

Η οικογένειά της έκανε λόγο με «μεγάλη θλίψη» για την απώλεια μιας «αξιοσημείωτης γυναίκας, επιζήσασας του Άουσβιτς, αφοσιωμένης εκπαιδευτικού για το Σοά, ακατάβλητης στο έργο της για τη διατήρηση της μνήμης, την κατανόηση και την ειρήνη».

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η σύζυγός του, Καμίλα, εξέφρασαν επίσης τη «βαθιά θλίψη» τους για τον θάνατό της. Ο μονάρχης είχε χορέψει με την επιζήσασα σε εκδήλωση στο Λονδίνο το 2022, ενώ το βασιλικό ζεύγος ανέφερε μέσω X: «Είχαμε το προνόμιο και την υπερηφάνεια να τη γνωρίσουμε και τη θαυμάζαμε βαθιά».

Η ζωή της Εύας Σλος και η σχέση με την Άννα Φρανκ

Η Εύα Σλος υπήρξε συνιδρύτρια του Anne Frank Trust το 1990, με στόχο τη μεταφορά της μνήμης του Ολοκαυτώματος στους νέους και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων. Γεννημένη ως Εύα Γκάιρινγκερ στην Αυστρία το 1929, ήταν παιδί όταν οι ναζί εισέβαλαν στη χώρα. Η εβραϊκή οικογένειά της κατέφυγε αρχικά στο Βέλγιο και στη συνέχεια στο Άμστερνταμ, όπου εγκαταστάθηκε απέναντι από το σπίτι της Άννας Φρανκ.

Τα δύο κορίτσια, συνομήλικα, συνδέθηκαν με φιλία και έπαιζαν συχνά μαζί. Όμως το 1942, οι οικογένειές τους αναγκάστηκαν να κρυφτούν για να αποφύγουν τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των ναζί. Το 1944, η οικογένεια της Εύας προδόθηκε και συνελήφθη. Στάλθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου, όπου ο πατέρας και ο αδελφός της πέθαναν.

Από το Άουσβιτς στο Λονδίνο

Μετά την απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον σοβιετικό στρατό το 1945, η Εύα εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο για να σπουδάσει, όπου γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της, Τσβι Σλος. Η μητέρα της, Ελφρίντε, επέστρεψε στο Άμστερνταμ και παντρεύτηκε τον Όττο Φρανκ, πατέρα της Άννας Φρανκ, καθώς και οι δύο είχαν χάσει τις οικογένειές τους στα στρατόπεδα.

Το ζευγάρι Σλος απέκτησε τρεις κόρες και έλαβε τη βρετανική υπηκοότητα. Το 2021, σε ηλικία 92 ετών, η Εύα Σλος απέκτησε ξανά την αυστριακή υπηκοότητα. Έγραψε βιβλία, μίλησε σε πλήθος εκδηλώσεων ανά τον κόσμο και τιμήθηκε το 2013 με τον τίτλο της μέλους της Τάξεως της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, με διάταγμα του τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, νυν βασιλιά Καρόλου Γ΄.