Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ (3/1, 17:00, MEGA) στον τελικό του Betsson Super Cup και οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινά τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι το δίδυμο Έσε – Μουζακίτης και ο Τσικίνιο μπροστά τους στο «10». Οι Μαρτίνς και Ποντένσε θα είναι στα «φτερά» της επιθέσης και στην «κορυφή» της «ερυθρόλευκης» επίθεσης ο Ταρέμι.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα