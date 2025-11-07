Δικαίωση για τον ΟΦΗ στη δικαστική διαμάχη με τον πρώην ποδοσφαιριστή του, Θανάση Παπάζογλου, καθώς το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο της Λωζάνης (CAS) αποφάσισε υπέρ της κρητικής ΠΑΕ.

Μετά την απόφαση του CAS, ο ΟΦΗ παίρνει πίσω τους τρεις βαθμούς που του είχαν αφαιρεθεί στη Stoiximan Super League, ανατρέποντας την προηγούμενη εξέλιξη εις βάρος του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Οκτωβρίου, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών είχε αποδεχθεί την αίτηση ανάκλησης προσωρινής διαταγής που είχε υποβάλει η πλευρά του Παπάζογλου, κάτι που οδήγησε τον ΟΦΗ στην προσφυγή στο CAS.

Η απόφαση της Λωζάνης επαναφέρει τους Κρητικούς σε πιο ευνοϊκή θέση στη βαθμολογία και αποτελεί σημαντική νομική και ηθική νίκη για τον σύλλογο.