Η Super League έστειλε… ξεκάθαρο μήνυμα στον ΟΦΗ. Αφαίρεση τριών βαθμών από τους Κρητικούς, μέχρι να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα με τον Θανάση Παπάζογλου.

Η επίσημη ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

«Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρέμεινε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών για την εξόφληση της επιδικασθείσας χρηματικής απαίτησης του Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ ΟΦΗ αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα».

Ωστόσο, δεν πρόκειται για οριστική «καταδίκη». Η ίδια ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι αν οι Κρητικοί καταβάλουν το ποσό εντός πέντε εργάσιμων ημερών, οι τρεις βαθμοί θα επιστραφούν άμεσα. Μια κατάσταση που θυμίζει… αγωνιστική κλεψύδρα. Οι ημέρες κυλούν, οι βαθμοί μετρούν και ο ΟΦΗ καλείται να δράσει γρήγορα, αν θέλει να αποφύγει περαιτέρω προβλήματα.

Η πειθαρχία της Super League είναι σαφής, δεν χωράει καθυστερήσεις και η διαχείριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων μπορεί να κοστίσει ακριβά στην πορεία της ομάδας. Για τον ΟΦΗ, οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες και η απόφαση αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο το πρωτάθλημα.