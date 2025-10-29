Την Τετάρτη (29/10) ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τις αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στο παιχνίδι Ολυμπιακός – Άρης (01/11) έχει οριστεί ο Γερμανός διαιτητής Ντάνιελ Ζίμπερτ, που ανήκει στην κατηγορία elite.
Ο Ζίμπερτ είναι αρκετά γνωστός στις ελληνικές ομάδες. Αυτή τη σεζόν έχει διευθύνει το Σαχτάρ- Παναθηναϊκός, ενώ πέρυσι έχουν σφυριχτεί από αυτόν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός– Ολυμπιακός (0-0) και Άρης – ΑΕΚ (0-0), καθώς και ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με την Αγγλία (0-3).
Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για την 9η αγωνιστική:
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025
18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός
- Διαιτητής: Παπαπέτρου
- Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου
- 4ος: Γιουματζίδης
- VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης
19:30 Ατρόμητος – Κηφισιά
- Διαιτητής: Ευαγγέλου
- Βοηθοί: Νικολακάκης, Χριστοδούλου
- 4ος: Ανδρικόπουλος
- VAR: Ζαμπάλας, Μόσχου
20:00 Ολυμπιακός – Άρης
- Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ
- Βοηθοί: Γιαν Ζέιντελ, Ράφαελ Φόλτιν
- 4ος: Βεργέτης
- VAR: Μπέντζαμιν Κόρτους, Κουμπαράκης.
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025
17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός
- Διαιτητής: Κατοίκος
- Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής
- 4ος: Κόκκινος
- VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπάλας
19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ
- Διαιτητής: Τζήλος
- Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης
- 4ος: Τσιάρας
- VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας
21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός
- Διαιτητής: Παπαδόπουλος
- Βοηθοί: Δημητριάδης, Κομισοπούλου
- 4ος: Ντάουλας
- VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025
17:00 Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ
- Διαιτητής: Πολυχρόνης
- Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας
- 4ος: Ανδριανός
- VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος