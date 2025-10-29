Την Τετάρτη (29/10) ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τις αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στο παιχνίδι Ολυμπιακός – Άρης (01/11) έχει οριστεί ο Γερμανός διαιτητής Ντάνιελ Ζίμπερτ, που ανήκει στην κατηγορία elite.

Ο Ζίμπερτ είναι αρκετά γνωστός στις ελληνικές ομάδες. Αυτή τη σεζόν έχει διευθύνει το Σαχτάρ- Παναθηναϊκός, ενώ πέρυσι έχουν σφυριχτεί από αυτόν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός– Ολυμπιακός (0-0) και  Άρης ΑΕΚ (0-0), καθώς και ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με την Αγγλία (0-3).

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για την 9η αγωνιστική:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός

  • Διαιτητής: Παπαπέτρου
  • Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου
  • 4ος: Γιουματζίδης
  • VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης

19:30  Ατρόμητος – Κηφισιά

  • Διαιτητής: Ευαγγέλου
  • Βοηθοί: Νικολακάκης, Χριστοδούλου
  • 4ος: Ανδρικόπουλος
  • VAR: Ζαμπάλας, Μόσχου

20:00 Ολυμπιακός – Άρης

  • Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ
  • Βοηθοί: Γιαν Ζέιντελ, Ράφαελ Φόλτιν
  • 4ος: Βεργέτης
  • VAR: Μπέντζαμιν Κόρτους, Κουμπαράκης.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός

  • Διαιτητής: Κατοίκος
  • Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής
  • 4ος: Κόκκινος
  • VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπάλας

19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

  • Διαιτητής: Τζήλος
  • Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης
  • 4ος: Τσιάρας
  • VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας

21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

  • Διαιτητής: Παπαδόπουλος
  • Βοηθοί: Δημητριάδης, Κομισοπούλου
  • 4ος: Ντάουλας
  • VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

17:00 Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ

  • Διαιτητής: Πολυχρόνης
  • Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας
  • 4ος: Ανδριανός
  • VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος

