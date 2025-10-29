Την Τετάρτη (29/10) ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τις αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στο παιχνίδι Ολυμπιακός – Άρης (01/11) έχει οριστεί ο Γερμανός διαιτητής Ντάνιελ Ζίμπερτ, που ανήκει στην κατηγορία elite.

Ο Ζίμπερτ είναι αρκετά γνωστός στις ελληνικές ομάδες. Αυτή τη σεζόν έχει διευθύνει το Σαχτάρ- Παναθηναϊκός, ενώ πέρυσι έχουν σφυριχτεί από αυτόν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός– Ολυμπιακός (0-0) και Άρης – ΑΕΚ (0-0), καθώς και ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με την Αγγλία (0-3).

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για την 9η αγωνιστική:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης

19:30 Ατρόμητος – Κηφισιά

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Νικολακάκης, Χριστοδούλου

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Ζαμπάλας, Μόσχου

20:00 Ολυμπιακός – Άρης

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ

Βοηθοί: Γιαν Ζέιντελ, Ράφαελ Φόλτιν

4ος: Βεργέτης

VAR: Μπέντζαμιν Κόρτους, Κουμπαράκης.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής

4ος: Κόκκινος

VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπάλας

19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης

4ος: Τσιάρας

VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας

21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Δημητριάδης, Κομισοπούλου

4ος: Ντάουλας

VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

17:00 Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ