Το νέο κύμα απολύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά πρωτοφανείς διαστάσεις, καθώς η UPS ανακοίνωσε χθες την περικοπή 48.000 θέσεων εργασίας στους τομείς Διοίκησης και Λειτουργιών. Πρόκειται για μια ριζική απόφαση στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης που έχει γνωρίσει η εταιρεία τις τελευταίες δεκαετίες. Η είδηση εκτόξευσε τη μετοχή της κατά 7,5% στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν θετικά στο νέο πλάνο εξοικονόμησης.

Η UPS είχε ήδη προχωρήσει σε δύο γύρους απολύσεων μέσα στο 2025 —12.000 θέσεις τον Ιανουάριο και άλλες 20.000 τον Απρίλιο. Η συνολική μείωση προσωπικού, τέσσερις φορές υψηλότερη από τις αρχικές προβλέψεις, συνοδεύεται από το κλείσιμο 93 κτηρίων στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, οι εξοικονομήσεις της εταιρείας φτάνουν τα 2,2 δισ. δολάρια, ενώ στο τέλος του έτους αναμένεται να αγγίξουν τα 3,5 δισ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Κάρολ Τομέ φαίνεται να έχει επιλέξει μια στρατηγική «σκληρής αποδοτικότητας». Σύμφωνα με τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση με τις προβλέψεις των αναλυτών, κυρίως χάρη στη μείωση του κόστους λειτουργίας και στη σταδιακή αντικατάσταση προσωπικού με αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης αποθηκών.

Η διοίκηση της UPS επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εμπορικές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επηρέασαν σημαντικά τον όγκο των παραδόσεων από την Κίνα. Η κατάργηση της φοροαπαλλαγής για δέματα αξίας κάτω των 700 δολαρίων οδήγησε σε μείωση των διεθνών αποστολών, αυξάνοντας το συνολικό κόστος κατά περίπου 1 δισ. δολάρια. Ωστόσο, τα μέτρα λιτότητας και οι απολύσεις επέτρεψαν στην εταιρεία να απορροφήσει μεγάλο μέρος αυτών των απωλειών.

Μέρος του σχεδίου της Τομέ είναι και η στροφή μακριά από τις παραδόσεις μικρών δεμάτων χαμηλής απόδοσης, όπως εκείνων της Amazon, καθώς και η εξωτερική ανάθεση της διανομής τελευταίου σταδίου (last mile delivery) στις υπηρεσίες του Αμερικανικού Ταχυδρομείου (USPS). Οι μοναδικοί εργαζόμενοι που φαίνεται να διατηρούν μια σχετική ασφάλεια είναι οι οδηγοί φορτηγών, μετά την επίτευξη νέας συλλογικής σύμβασης με σημαντικές αυξήσεις αποδοχών λόγω έλλειψης οδηγών.

Η UPS ποντάρει πλέον στην πλήρη αυτοματοποίηση των αποθηκών και την τεχνητή νοημοσύνη, ελπίζοντας ότι η στρατηγική αυτή θα τη μετατρέψει σε πιο αποτελεσματικό και κερδοφόρο οργανισμό. Ωστόσο, η μαζική περικοπή θέσεων εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της απασχόλησης στις ΗΠΑ, όπου η τεχνολογία δείχνει να αντικαθιστά τον άνθρωπο με ρυθμό που καμία αγορά εργασίας δεν μπορεί να απορροφήσει χωρίς απώλειες.