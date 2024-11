Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια από τότε που οι Ταλιμπάν ανέκτησαν τον έλεγχο της χώρας, τα δικαιώματα των γυναικών έχουν υπονομευθεί σε σημείο που τους απαγορεύεται ακόμα και να τραγουδάνε.

Η Μαλάλα έχει την δική της ιστορία με τους Ταλιμπάν στην άλλη πλευρά των συνόρων στο Πακιστάν.

Ήταν 9 Οκτωβρίου 2012 όταν ένας ένοπλος της σκληροπυρηνικής ισλαμιστικής ομάδας την πυροβόλησε ενώ ήταν σε ένα σχολικό λεωφορείο.

Nine years after being shot, I am still recovering from just one Taliban bullet. Read more: https://t.co/wrnJIEW06G pic.twitter.com/gd4oow1WIE

— Malala Yousafzai (@Malala) August 24, 2021