Το καθεστώς των Ταλιμπάν, το πολιτικό-θρησκευτικό κίνημα που κυβερνά το Αφγανιστάν από την 15η Αυγούστου του 2021, εξέφρασε την ελπίδα για απτή πρόοδο στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές.

Σε ανακοίνωσή του στο Χ, το de facto υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν τόνισε ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν πλέον να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους με βάση την αμοιβαία δέσμευση.

Statement regarding U.S. election results

The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Emirate of Afghanistan,

In line with its balanced foreign policy, expresses hope that following the announcement of the U.S. election results, the incoming U.S. administration will adopt a pic.twitter.com/c7Jx4sCygY

— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) November 6, 2024