Την πιο σύντομη θητεία, ως ηγέτης της Χεζμπολάχ, στην ιστορία της οργάνωσης φαίνεται να διετέλεσε ο Χασέμ Σαφί αλ-Ντιν, καθώς σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, έπεσε νεκρός από ισραηλινή επίθεση, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, στο προάστιο Νταχίγια της Βηρυτού.

Ειδικότερα, το δίκτυο Al-Arabiya, επικαλούμενο ανώτατες πηγές της οργάνωσης, ανέφερε πως το πρόσωπο που πήρε τη σκυτάλη στην ηγεσία της οργάνωσης μετά τη δολοφονία Χασάν Νασράλα στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 δεν έχει δώσει σημάδια ζωής, ενώ φαίνεται να σκοτώθηκαν μαζί του και δύο αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

BIG BREAKING 🔫

WHO will replace Hashem now ?

Al-Arabiya reports that Israel has confirmed the killing of Hashem Safieddine, who was likely to replace Hassan Nasrallah as Hezbollah chief. #IsraeliranWar #WorldWar3 #IranAttack #IsraelUnderAttack#Russian #Isreal pic.twitter.com/sImVvNT3cs

— Team INDIA🇮🇳(Hindu) (@NitishDahiya3) October 5, 2024