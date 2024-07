Σε ανάρτησή της στο Χ η αστυνομία του Μάντσεστερ αναφέρει για το περιστατικό πως οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο αεροδρόμιο έπειτα από αναφορές για διαπληκτισμό ατόμων.

Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να συλλάβουν έναν ύποπτο, τρεις ένστολοι δέχθηκαν βίαιη επίθεση και γροθιές μέχρι που έπεσαν στο πάτωμα. Μία γυναίκα αστυνομικός έσπασε τη μύτη της και άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν ιατρική περίθαλψη. «Καθώς οι αστυνομικοί ήταν αξιωματικοί με πυροβόλα όπλα, υπήρχε σαφής κίνδυνος κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης να τους αφαιρεθούν τα όπλα», συνεχίζει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

«Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν επί τόπου. Αναγνωρίζουμε τις ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά στο βίντεο η οποία εξετάζεται από τη διεύθυνση επαγγελματικών προτύπων της Υπηρεσίας».

We are aware of a video that is circulating online which shows our firearms officers responding to an incident at Manchester Airport.

— Greater Manchester Police (@gmpolice) July 24, 2024