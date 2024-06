Αστυνομικός δέχτηκε ευρεία κριτική επειδή πυροβόλησε με το όπλο της εναντίον ενός ζευγαριού που θεωρούνταν ύποπτο για κλοπές σε καταστήματα.

Η Kayleigh Cooper του αστυνομικού τμήματος Cranston στην πολιτεία Rhode Island των ΗΠΑ ανταποκρίθηκε σε κλήση για τους δύο υπόπτους την Κυριακή 16 Ιουνίου.

Η αναφερόμενη κλοπή λέγεται ότι έλαβε χώρα στο Garden City Center, με την αστυνομικό να εντοπίζει το ζευγάρι από τη Μασαχουσέτη,τον Michael Campagna και την Megan O’Brien σε ένα αυτοκίνητο.

Η Cooper πλησίασε το αυτοκίνητο και ζήτησε από τον Campagna να σβήσει τη μηχανή.

Όταν εκείνος δεν το έκανε, η αστυνομικός —η οποία υπηρετεί στο σώμα εδώ και τρία χρόνια— άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και του ζήτησε να βγει έξω.

«Τι κάνεις; Περί τίνος πρόκειται;» ρώτησε εκείνος.

Η Cooper επανέλαβε το αίτημά της προς τον Campagna να βγει από το αυτοκίνητο, όταν η O’Brien είπε από τη θέση του συνοδηγού να «οδηγήσει». «Οδήγα. Οδήγα. Οδήγα!», επανέλαβε καθώς το όχημα αύξανε την ταχύτητα του.

«Θα με πατήσεις», αναφώνησε η Cooper πριν πυροβολήσει μία φορά το αυτοκίνητο. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Από το βίντεο δεν είναι σαφές αν η αστυνομικός χτυπήθηκε πραγματικά, αλλά το Α.Τ. του Cranston ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το πόδι της Κούπερ πατήθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

The Cranston Police Department released bodycam footage that shows the interaction that led to one of its officers shooting at a moving vehicle on Sunday.

More: https://t.co/FnvwfoR1B5 pic.twitter.com/C1elgXNloc

