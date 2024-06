Ο Shifty Shellshock, ο frontman του ραπ–ροκ συγκροτήματος Crazy Town που τραγούδησε την επιτυχία «Butterfly», πέθανε. Ήταν 49 ετών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Shellshock -το όνομα γέννησης του οποίου ήταν Seth Binzer- πέθανε στην κατοικία του τη Δευτέρα. Η αιτία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ο Shellshock γνώρισε τον συνιδρυτή του Crazy Town, Bret Mazur, το 1992. Αρχικά άρχισαν να κάνουν μουσική με το όνομα Brimstone Sluggers, αλλά μέχρι το 1999, το όνομα τους άλλαξε σε Crazy Town και το συγκρότημα είχε προσθέσει τα μέλη Rust Epique, James Bradley Jr. (γνωστός και ως JBJ), Doug Miller, Adam Goldstein (γνωστός και ως DJ AM) και Antonio Lorenzo «Trouble» Valli.

Το ντεμπούτο άλμπουμ των Crazy Town, «The Gift of Game», κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1999 και το συγκρότημα συμπορεύτηκε με τους Red Hot Chili Peppers σε περιοδεία λίγο αργότερα.

«Come my lady»

Τον Οκτώβριο του 2000, οι Crazy Town κυκλοφόρησαν το «Butterfly» ως το τρίτο single από το «The Gift of Game». Το τραγούδι χρησιμοποιεί samples από το «Pretty Little Ditty» των Red Hot Chili Peppers και διαθέτει το χαλαρό στυλ ραπ του Shellshock – «Come my lady, come-come my lady, You’re my butterfly, sugar baby» – συνδυάζοντας άψογα τα δύο είδη.

Το κομμάτι έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για δύο μη συνεχόμενες εβδομάδες και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος.

Αφού το δεύτερο άλμπουμ των Crazy Town, «Darkhorse» (2002), απέτυχε να προκαλέσει την ίδια φλόγα, το συγκρότημα διαλύθηκε. Στη συνέχεια, ο Shellshock ακολούθησε σόλο καριέρα, συνεργαζόμενος με τον Paul Oakenfold στο hit του 2002 «Starry Eyed Surprise», το οποίο έφτασε στο Νο. 41 των charts. Το 2004, ο Shellshock κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ, το «Happy Love Sick», το οποίο σημείωσε μέτρια επιτυχία στην Ευρώπη.

Ο Shellshock ήταν ανοιχτός σχετικά με τους αγώνες του με τον εθισμό και εμφανίστηκε σε διάφορα ριάλιτι σόου σχετικά με το θέμα, συμπεριλαμβανομένων δύο σεζόν του «Celebrity Rehab» του VH1 και δύο σεζόν του επόμενου σόου «Sober House».

Το 2012, εισήχθη στο νοσοκομείο αφού έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε σε κώμα πριν συνέλθει. Τελευταία συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2022.

*Με πληροφορίες από: Variety