Η στιγμή που το drone των ανταρτών Χούθι έπληξε το ελληνόκτητο πλοίο Transworld Navigator, ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Ιουνίου , αποτυπώνεται σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες από ειδησεογραφικά μέσα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τη συνέχεια του βίντεο που είχε αναρτήσει στις 3.00 μετά τα μεσάνυχτα το in, καταγράφοντας άμεσα την είδηση. Το νέο βίντεο περιλαμβάνει πλάνα δευτερολέπτων από τη στιγμή της πρόσκρουσης του drone.

Όπως δημοσίευσε το in, την επίθεση ανέφερε αρχικά ο βρετανικός φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, ανακοινώνοντας ότι ο καπετάνιος και το πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου το οποίο δεν κατονομάστηκε (αλλά ήταν το TRANSWORLD NAVIGATOR) και που έπλεε 96 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Νισχτούν στην Υεμένη υποχρεώθηκαν να το εγκαταλείψουν καθώς το πλοίο άρχισε να πλημμυρίζει. Σύμφωνα με την αναφορά του UKMTO, το πλήρωμα διασώθηκε από άλλο σκάφος, ενώ το εγκαταλειφθέν πλοίο συνέχισε να πλέει ακυβέρνητο. Νωρίτερα, ο UKMTO ανακοίνωσε ότι είχε δεχτεί σήμα κινδύνου από το εμπορικό πλοίο και ότι ερευνούσε το περιστατικό.

Με την σειρά του ο εκπρόσωπος τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, δηλαδή της οργάνωσης Ανσάρ Αλλάχ, γνωστών και ως Χούθι – ταξίαρχος Γιαχία Σαρί ανέφερε πως οι ναυτικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν μια δεύτερη επιχείρηση στόχευσης κατά του πλοίου TRANSWORLD NAVIGATOR στην Ερυθρά Θάλασσα, χρησιμοποιώντας ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, που οδήγησε σε άμεσο χτύπημα κατά του πλοίου». Τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, φέρουν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο βύθισης κάθε πλοίο που χτυπούν.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε περίπου 24 ώρες μετά το πλήγμα από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), την ενοποιημένη διοίκηση μάχης του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας της

June 23 Central Command Update

Iranian-backed Houthis struck the M/V TRANS WORLD NAVIGATOR, a Liberian-flagged, Greek-owned, and operated bulk cargo carrier in a suspected uncrewed aerial system (UAS) attack. Today, at 4:00 a.m. (Sanaa time), the crew reported minor injuries and… pic.twitter.com/eg3zDlKhbM

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 24, 2024