Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στους πάνω ορόφους ενός φλεγόμενου ινστιτούτου τεχνολογικών ερευνών έξω από τη Μόσχα.

A fire has broken out at the «Platan» Research Institute in Fryazino near Moscow. Videos show people breaking windows to breathe as the fire, starting on the 5th floor, spreads to multiple rooms and upper floors. Firefighters are rescuing those trapped on upper floors, with… pic.twitter.com/3f21lIRXyj

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2024