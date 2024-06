Στην περιοχή Νταγκεστάν του Βόρειου Καυκάσου της Ρωσίας, ένοπλοι επιτέθηκαν σε μια συναγωγή, μια ορθόδοξη εκκλησία και ένα αστυνομικό φυλάκιο. Δύο αστυνομικοί είναι επιβεβαιωμένα νεκροί, ενώ υπάρχουν φόβοι για άλλον ένα. Έξι πολίτες τραυματίστηκαν. Τα περιστατικά σημειώθηκαν στην πόλη Ντερμπέντ και τη Μαχατσκάλα, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη βία στην περιοχή.

Η συναγωγή και η εκκλησία στη Ρωσία σύμφωνα με πηγές πυρπολήθηκαν. Η συναγωγή και η εκκλησία βρίσκονται στη Ντερμπέντ, έδρα μιας αρχαίας εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή Νταγκεστάν του Βόρειου Καυκάσου της Ρωσίας. Πυροβολισμοί αναφέρθηκαν επίσης στην περιοχή της Μαχατσκάλα, περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά, σύμφωνα με το TASS.

Πλάνα δείχνουν άνδρες ντυμένους στα μαύρα να πυροβολούν εναντίον αστυνομικών στον δρόμο. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, ξέσπασε πυρκαγιά στη συναγωγή. Οι ένοπλοι, οι οποίοι διέφυγαν από το σημείο, λέγεται ότι οδηγούσαν ένα λευκό Volkswagen Polo. Συνολικά δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών σε δύο περιστατικά, ενώ συνολικά φέρεται να έγιναν τρεις διαφορετικές τρομοκρατικές επιθέσεις.

#BREAKING : The number of #Russian police officers killed by the terrorists in #Derbent & #Makhachkala in #Dagestan has now reached to three.

Αστυνομικοί φέρεται να έχουν χτυπηθεί τόσο στο Ντερμπέντ όσο και στη Μαχατσκάλα. Οι αναφορές ανέφεραν ότι ένας αξιωματικός σκοτώθηκε όταν έπεσαν πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Ντερμπέντ, έδρα εβραϊκής κοινότητας στον Βόρειο Καύκασο. Ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε επίσης σε μια ορθόδοξη εκκλησία στην πόλη, που αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Μια άλλη ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε σε ένα αστυνομικό φυλάκιο στη Μαχατσκάλα, περίπου 125 χιλιόμετρα βόρεια κατά μήκος της ακτής της Κασπίας Θάλασσας και κύρια πόλη του Νταγκεστάν, μιας κυρίως μουσουλμανικής περιοχής στη νότια Ρωσία. Τρίτη επίθεση φέρεται να έλαβε χώρα στην Αμπχαζία, στα σύνορα της Ρωσίας με τη Γεωργία. Ρωσικές πηγές αναφέρουν πως οι υποψίες πέφτουν στον ISIS-K, οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Crocus City Hall.

Η πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκάλα, στην ακτή της Κασπίας Θάλασσας της Ρωσίας, κατακτήθηκε από τον ρωσικό αυτοκρατορικό στρατό τον 19ο αιώνα και χρησίμευσε ως ένα σημαντικό προεπαναστατικό εμπορικό λιμάνι. Σήμερα, το Νταγκεστάν αποτελεί κόμβο για μεγάλους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίοι πηγαίνουν από την Κασπία Θάλασσα στη ρωσική ενδοχώρα.

Ορεινή περιοχή στο ανατολικό τμήμα του Βόρειου Καυκάσου, το Νταγκεστάν είναι η πιο ποικιλόμορφη εθνοτικά και γλωσσικά περιοχή της Ρωσίας και φιλοξενεί τουλάχιστον 40 διαφορετικές εθνότητες. Πρόκειται για Δημοκρατία εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο πληθυσμός του Νταγκεστάν είναι περίπου 3,2 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ρωσίας. Έχουν σημειωθεί δεκάδες επαναστάσεις στο Νταγκεστάν εναντίον της Ρωσία από την εποχή της κατάκτησής της, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων καταπνίγηκαν στο αίμα.

Unknown assailants have attacked an Orthodox church and a synagogue in Derbent (Dagestan). It's the only synagogue in the city. Both were apparently set on fire.

There was also a shooting in Makhachkala targeting policemen at the same time — unclear if they are related.

