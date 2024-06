Ο διάσημος τραγουδιστής Τζάστιν Τιμπερλέικ έκανε μια αναφορά στη σύλληψή του κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Σικάγο το βράδυ της Παρασκευής.

Ενώ βρισκόταν στη σκηνή του United Center, ο Τζάστιν Τιμπερλέικ παραδέχτηκε μπροστά στους θαυμαστές του ότι πέρασε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα.

«Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ξέρω ότι καμιά φορά δεν είμαι ο καλύτερος άνθρωπος για να αγαπάτε, αλλά ξέρω ότι το κάνετε έτσι κι αλλιώς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τζάστιν Τιμπερλέικ από τη σκηνή.

Ο Τζάστιν Τιμπερλέικ, σύμφωνα με το PageSix, εξέφρασε την ανησυχία του ότι το περιστατικό θα κατέστρεφε την περιοδεία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία του Forget Tomorrow, η οποία ξεκίνησε στο Βανκούβερ στις 29 Απριλίου και έχει στάσεις σε περισσότερες από 50 πόλεις.

“I know sometimes.. I’m hard to love. But you keep on loving me and I love you right back.”

– Justin Timberlake speaking to his SOLD OUT crowd in Chicago tonight!

🎥: wright7680 pic.twitter.com/NLCp2qr1VY

— AdoreJT (@adorejt_ig) June 22, 2024