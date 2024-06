Το πλήρωμα του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου Tutor, το οποίο έχει υποστεί ζημιές από επίθεση των μαχητών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, πρόκειται να διασωθεί εντός της ημέρας (14/6), ενώ αγνοείται η τύχη ενός ναυτικού, όπως ανακοινώθηκε από τις Φιλιππίνες.

Τα 22 μέλη του πληρώματος είναι κυρίως Φιλιππινέζοι, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση στη Μανίλα, ενώ δεν επιβαίνουν σε αυτό Έλληνες ναυτικοί.

Το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος πιστεύεται πως έχει παγιδευθεί στο χώρο του μηχανοστασίου, όπως έγινε γνωστό από ναυτιλιακές πηγές. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι «σώα και ασφαλή» και διαθέτουν τα τρόφιμα που χρειάζονται, δήλωσε ο Χανς Κακντάκ, γραμματέας του υπουργείου που είναι αρμόδιο για τους Φιλιππινέζους ναυτικούς, επικαλούμενος τον καπετάνιο του πλοίου.

Houthis have attacked a Greek-owned and operated cargo ship, the M/V Tutor.

Check out this article 👉https://t.co/7v9E68nPsW #RedSea #Houthis #Maritime #MarineInsight #Merchantnavy #Merchantmarine #MerchantnavyShips pic.twitter.com/juXwysyg3g

— MarineInsight (@MarineInsight) June 13, 2024