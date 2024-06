Τα πλάνα με τα μικρά κύματα που έμελλε να αποτελέσουν τα πρώτα του τσουνάμι που ακολούθησε τον σεισμό στον Ινδικό Ωκεανό το 2004 καταγράφηκαν από την κάμερα ενός ανυποψίαστου τουρίστα.

Το εν λόγω τσουνάμι κατέστρεψε πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με την Ταϊλάνδη, τη Σρι Λάνκα και την Ινδονησία να είναι από αυτές που επλήγησαν περισσότερο από τα κύματα που έφτασαν σε ύψος τα 30 μέτρα.

Πρόκειται για το θανατηφόρο τσουνάμι που έχει καταγραφεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, σκοτώνοντας πάνω από 220.000 ανθρώπους.

Το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου, ντόπιοι και τουρίστες ξεκίνησαν την ημέρα τους δίχως να γνωρίζουν την επικείμενη καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός μεγέθους 9,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 7.59 το πρωί.

Στο βίντεο – που αναρτήθηκε για πρώτη φορά το 2014 – το οποίο κατέγραψε ο βρετανός εικονολήπτης Julian Hadden, η παρέα ακούγεται να εξηγεί ότι έμενε σε ένα «παραδεισένιο νησί» όχι πολύ μακριά από το νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας και σχεδίαζε να πάει για σπηλαιολογία εκείνη την ημέρα.

Στην αρχή όλοι ακούγονται χαλαροί, μέχρι που τα κύματα αποκτούν ορμή.

Καθώς αρχίζουν να υποχωρούν προς την ακτή, ο Hadden εστιάζει στην ολοένα και πιο βίαιη θάλασσα, σχολιάζοντας: «Αυτό ήταν μεγάλο! Κοιτάξτε αυτή τη βάρκα».

Κάποιος άλλος ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει στο σκάφος λέγοντας «εγκαταλείψτε το πλοίο».

Footage captures the first waves of the 2004 Indian Ocean tsunami hitting a beach in Indonesia’s Aceh province on Northern Sumatra.

Waves reached up to 167 feet, flooding areas up to three miles inland and resulting in the loss of over 220,000 lives. pic.twitter.com/fE96MetA9e

