Αντισημιτικό χαρακτήρισαν φιλοϊσραηλινοί κροίσοι, αλλά και ο ίδιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ρεπορτάζ της Washington Post που αποκάλυπτε υπόγειες δραστηριότητες επηρεασμού της κοινής γνώμης υπέρ του Ισραήλ, παρά τις σφαγές που επιδίδεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον συναγερμό στο δραστήριο ισραηλινό λόμπι σήμαναν στις 16 Μαίου οι δημοσιογράφοι Χάνα Νάτανσον και Εμανουέλ Φέλτον, που με την έρευνά τους επεσήμαναν το γνωστό πρόβλημα στην αμερικανική πολιτική, ότι δηλαδή, οι πλούσιοι απολαμβάνουν μεγάλης επιρροής στα πολιτικά πράγματα στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, οι δύο δημοσιογράφοι έδειξαν τον βαθμό που οι πλούσιοι φιλοϊσραηλινοί επιχειρηματίες συντονίστηκαν μεταξύ τους για να πιέσουν τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, να λάβει δραστικά μέτρα κατά των φοιτητικών διαδηλώσεων κατά της γενοκτονίας των Παλαιστινίων.

Το ρεπορτάζ της The Washington Post βασίστηκε σε ομαδικές συνομιλίες στην εφαρμογή WhatsApp που ονομάζονται «Τρέχουσες εκδηλώσεις του Ισραήλ», στις οποίες συμμετέχουν «δισεκατομμυριούχοι και τιτάνες των επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, ένα μήνυμα από το προσωπικό ενός δισεκατομμυριούχου «είπε στους άλλους ότι ο στόχος της ομάδας ήταν να «αλλάξει το αφήγημα» υπέρ του Ισραήλ».

Όπως έγραψε έναν χρήστης που προσδιορίστηκε ως «υπάλληλος» είπε στην ομάδα: «Ενώ το Ισραήλ εργαζόταν για να «κερδίσει τον πόλεμο», τα μέλη της ομάδας «θα βοηθούσαν να κερδίσουμε τον πόλεμο» της κοινής γνώμης των ΗΠΑ χρηματοδοτώντας μια εκστρατεία ενημέρωσης κατά της Χαμάς».

Βάσει του δημοσιεύματος, φαίνεται ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συνεργαζόταν με το ισραηλινό αυτό λόμπι επιχειρηματιών. Ανάμεσα στους συνομιλητές ήταν και συνεργάτης του Μπάρι Στέρνλιχτ δισεκατομμυριούχου και συνιδρυτή, πρόεδρο και διευθύνοντα συμβούλου του Starwood Capital Group, ενός επενδυτικού ταμείου με περισσότερα από 100 δισ. δολ. σε περιουσιακά στοιχεία.

«Είναι ανοιχτός σε όποιες ιδέες έχουμε», έγραψε στις 27 Απριλίου, την επομένη της κλήσης Zoom του ομίλου με τον δήμαρχο, το μέλος του chat [Joseph] Sitt, ιδρυτής της αλυσίδας Ashley Stewart, μιας αμερικανικής εταιρείας γυναικείων ρούχων και της παγκόσμιας εταιρείας ακινήτων Thor Equities.

«Όπως είδατε είναι εντάξει αν προσλάβουμε ιδιωτικούς ερευνητές για να συνεργαστεί η ομάδα πληροφοριών της αστυνομίας μαζί τους».

Το αμερικανικό δημοσίευμα αποκάλυψε ότι τα μέλη της ομαδικής συνομιλίας, γνωρίζοντας ότι «η Κολούμπια έπρεπε να δώσει στον Άνταμς άδεια προτού στείλει την αστυνομία της πόλης στην πανεπιστημιούπολη», σχεδίασαν να ενοχλήσουν την πρύτανη του Κολούμπια Μινούς Σαφίκ, αλλά και να επικοινωνήσουν με το διοικητικό συμβούλιο του πανεπιστημίου.

Μιλώντας σε αμερικανικά ΜΜΕ ο ίδιος η δήμαρχος, χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «αντισημιτικό στον πυρήνα του». Ένας συνεργάτης του με ανάρτησή του στο Twitter δήλωσε ότι «ο υπαινιγμός ότι Εβραίοι δωρητές σχεδίαζαν κρυφά να επηρεάσουν τις κυβερνητικές επιχειρήσεις είναι ένα πολύ γνωστό αντισημιτικό τροπάριο».

I was honestly shocked when this inquiry came in.

The insinuation that Jewish donors secretly plotted to influence government operations is an all too familiar antisemitic trope that @washingtonpost should have been ashamed to ask about, let alone actually publish.

— Fabien Levy (@Fabien_Levy) May 17, 2024