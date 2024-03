Για ακόμα μία φορά το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επίθεση κατά του ΟΗΕ χρησιμοποιώντας εξωφρενικές κατηγορίες και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Το μπαράζ δηλώσεων από αξιωματούχους της κυβέρνησης έρχεται την ώρα που ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισκέφθηκε τα σύνορα Αιγύπτου – Ράφας για να «τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας» στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.

Τον τόνο έδωσε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, ‘Ισραελ Κατζ, που ισχυρίστηκε ότι υπό τον Γκουτέρες, ο παγκόσμιος οργανισμός έχει γίνει ένα «αντισημιτικό και αντι-ισραηλινό σώμα» που «παρέχει καταφύγιο και ενθαρρύνει την τρομοκρατία».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο επικεφαλής του ΟΗΕ «στάθηκε σήμερα στην αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα και κατηγόρησε το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, χωρίς να καταδικάσει με κανέναν τρόπο τους τρομοκράτες της Χαμάς-ISIS που λεηλατούν την ανθρωπιστική βοήθεια, χωρίς να καταδικάσει την UNRWA που συνεργάζεται με τους τρομοκράτες – και χωρίς να ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων».

the UN Secretary-General @antonioguterres , stood today on the Egyptian side of the Rafah crossing and blamed Israel for the humanitarian situation in Gaza, without condemning in any way the Hamas-ISIS terrorists who plunder humanitarian aid, without condemning @UNRWA that…

Στις δηλώσεις του, ο Γκουτέρες είπε ότι ήρθε η ώρα για την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων, όπως ήρθε επίσης η ώρα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους. Είπε ότι ο ΟΗΕ διερευνά τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι ορισμένα μέλη της UNRWA συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι ο ΟΗΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο κάθε πιθανή εμπλοκή στη βία.

Πριν τις δηλώσεις του Κατζ είχε προηγηθεί το νέο μπλόκο του Ισραήλ σε κονβόι ανθρωπιστικής βοήθειας της UNRWA όπως κατήγγειλε ο επικεφαλής της, σημειώνοντας μάλιστα ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που το Τελ Αβίβ αρνείται την είσοδο στις τόσο κρίσιμες προμήθειες, την ώρα που στη βόρεια Γάζα πεθαίνουν βρέφη από την πείνα.

Ο Φιλίπ Λαζαρίνι πρόσθεσε ακόμα ότι η τελευταία φορά που η οργάνωση μπόρεσε να στείλει τρόφιμα στο βορρά ήταν πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Ο Συντονισμός Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT) της ισραηλινής κυβέρνησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, με ανακοίνωσή του στο X ειρωνεύτηκε τις δηλώσεις Λαζαρίνι κατηγορώντας τον ΟΗΕ ότι δεν ασκεί ανθρωπιστικό έργο καθώς είναι μπλεγμένος με την τρομοκρατία. ειρωνεύεται την υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Ίσως αν η οργάνωσή σας δεν ήταν τόσο βαθιά μπλεγμένη με μια τρομοκρατική οργάνωση και ασκούσε πραγματικά ανθρωπιστικό έργο, όπως θα έπρεπε, θα γνωρίζατε ότι τον τελευταίο μήνα πάνω από 300 φορτηγά με βοήθεια συντονίστηκαν στη βόρεια Γάζα», ανέφερε ο κυβερνητικός μηχανισμός στο Χ, προσθέτοντας ότι κανένα από αυτά δεν ήταν όχημα του ΟΗΕ.

Perhaps if your organization wouldn’t be so deeply involved with a terrorist organization and actually do humanitarian work as you should be, you would know that over the last month, over 300 aid trucks were coordinated to northern Gaza.

None of those were @UNRWA trucks. https://t.co/5BYbRNnvvp

— COGAT (@cogatonline) March 23, 2024