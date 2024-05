Αιχμές κατά της φετινής διοργάνωσης της Eurovision άφησε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα χαρακτήρισε τα όσα συνέβησαν στον μουσικό διαγωνισμό «κηδεία της Δυτικής Ευρώπης».

«Η Eurovision 2024 ξεπέρασε κάθε όργιο ή τελετουργική ιεροσυλία στη Δυτική Ευρώπη ως συνήθως», έγραψε στο κανάλι της στο Telegram.

Μάλιστα σε βίντεο που ανέβασε εμφανίζονται μεταξύ άλλων, ο Ολλανδός τραγουδιστής Joost Klein που αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό, ο νικητής Nemo, το Bambie Thug της Ιρλανδίας και ο Φινλανδός Windows95man.

Να σημειωθεί πως στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δεν θα εκπροσωπείται στη Eurovision, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία δεν συμμετέχει στον διεθνή μουσικό διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση.

Αντί της Eurovision, η Ρωσία σχεδιάζει να διοργανώσει το δικό της μουσικό διαγωνισμό – την Intervision – το 2024, στον οποίο έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν αρκετές χώρες.

— S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) May 12, 2024