Λεωφορείο με περίπου 20 επιβάτες έπεσε από τη γέφυρα Ποτσελούεφ στον ποταμό Μόικα στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία, όπως ανέφερε η περιφερειακή έδρα του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Σήμερα, περίπου στη μία το μεσημέρι, η αστυνομία έλαβε αναφορά ότι ένα επιβατικό λεωφορείο έπεσε από μια γέφυρα στον ποταμό Μόικα στην περιοχή του σπιτιού 69 στην οδό Bolshaya Morskaya, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία την ώρα της έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν περίπου 20 άτομα μέσα στο όχημα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο οδηγός του λεωφορείου, σύμφωνα με το RIA Vovosti, φέρεται να έχασε τον έλεγχο, εμβολίζοντας στη συνέχεια πολλά αυτοκίνητα, ενώ ακολούθως το όχημα έπεσε από τη γέφυρα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας ανέφερε ότι είχε ήδη τεθεί υπό κράτηση ο οδηγός.

🌊🚍 St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN

— MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 10, 2024