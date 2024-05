Όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη συντριβή του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου από την οποία έχασαν τη ζωή τους ο ίδιος ο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, και άλλα επτά άτομα.

Συγκεκριμένα, επέβαιναν ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, Μαλέκ Ραχματί, ο ιμάμης της προσευχής της Παρασκευής της Ταμπρίζ, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χασέμ, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, ο αρχηγός πληρώματος, ο επικεφαλής ασφαλείας και ένας σωματοφύλακας.

Το ελικόπτερο χάθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/5) από τα ραντάρ καθώς πετούσε πάνω από απόκρημνη και δασώδη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με βροχή και πυκνή ομίχλη. Τα συντρίμμια του βρέθηκαν σήμερα την αυγή σε πλαγιά βουνού.

Μάλιστα, ο Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χασέμ, ο ισλαμικός θρησκευτικός ηγέτης από την πόλη όπου ταξίδευαν οι ισλαμιστές αξιωματούχοι στο βορειοδυτικό Ιράν φαίνεται ότι επέζησε από τη συvτριβή για μια ώρα και προσπάθησε να βρει βοήθεια.

Σύμφωνα με τον Μοχάμαντ Ναμί, επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων του Ιράν, ο ιμάμης επέζησε για 60′ μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με το γραφείο του προέδρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις πρώτες ώρες μετά τη συντριβή υπήρξαν αναφορές για επικοινωνία με δύο πρόσωπα που επέβαιναν μαζί με τον Ιρανό πρόεδρο, Εμπραχίμ Ραΐσι, στο ελικόπτερο.

«Δεν χρειάστηκαν εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των επιβατών», δήλωσε, στο μεταξύ, ο Ναμί, όπως μεταδίδει το BBC.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι η κηδεία του Ραϊσί θα γίνει αύριο στην Ταμπρίζ.

Την ίδια ώρα, η ιρανική κρατική τηλεόραση δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του ελικοπτέρου πριν από τη συντριβή του που δείχνει τον Εμπραχίμ Ραϊσί με τον Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται πλάνα από την επίσκεψή τους από την τελετή για το άνοιγμα φράγματος στα σύνορα του Ιράν με το Αζερμπαϊτζάν, στην οποία είχαν παρευρεθεί.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του προέδρου της χώρας, Εμπραχίμ Ραϊσί, και ανακοίνωσε ότι ο πρώτος αντιπρόεδρος, Μοχαμάντ Μοχμπέρ, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου και έχει στη διάθεσή του 50 ημέρες για τη διοργάνωση προεδρικών εκλογών, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Βάσει του άρθρου 131 του Συντάγματος, ο Μοχμπέρ αναλαμβάνει να ηγηθεί της εκτελεστικής εξουσίας» και θα πρέπει σε συνεννόηση με τους επικεφαλής της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας να διοργανώσει «εκλογές για νέο πρόεδρο εντός 50 ημερών κατά το μέγιστο», σημείωσε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κήρυξε επίσης πενθήμερο εθνικό πένθος στη χώρα για τον θάνατο του προέδρου και του υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

«Κηρύσσω πενθήμερο εθνικό πένθος και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον αγαπητό ιρανικό λαό», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε ανακοίνωση που εξέδωσε μερικές ώρες μετά την αναγγελία του θανάτου του προέδρου της χώρας.

Ο Μοχμπέρ, όπως ο Ραϊσί, θεωρείται στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο στα κρατικά ζητήματα του Ιράν. Ο Μοχμπέρ έγινε πρώτος αντιπρόεδρος το 2021 όταν ο Ραϊσί εξελέγη πρόεδρος.

Παράλληλα η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά τον θάνατο του υπουργού Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, διορίζει προσωρινό υπουργό Εξωτερικών της χώρας τον Αλί Μπαγερί Κανί.

Μετά την τραγική εξέλιξη, σύσσωμη η διεθνής κοινότητα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την τραγική απώλεια του Ιρανού προέδρου, με την Μέση Αντολή να βυθίζεται στο πένθος.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν είχε ανάμιξη στον θάνατο του Ιρανού προέδρου. «Δεν ήμασταν εμείς», δήλωσε ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο θάνατος του Ραϊσί έρχεται σε μία τεταμένη περίοδο με τις σχέσεις του Ιράν με το Ισραήλ και τη Δύση να βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στον λαό του Ιράν, με την παλαιστινιακή οργάνωση να αναφέρει ότι ο Ραϊσί υποστήριζε τον παλαιστινιακό αγώνα.

«Αυτοί οι ηγέτες στήριξαν τον νόμιμο αγώνα του λαού μας ενάντια στην σιωνιστική οντότητα, παρείχαν πολύτιμη στήριξη προς την παλαιστινιακή αντίσταση και κατέβαλαν άοκνες προσπάθειες αλληλεγγύης και στήριξης σε όλα τα φόρα και τους τομείς για τον λαό μας στην ακλόνητη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της Μάχης της Πλημμύρας του Αλ Άκσα. Κατέβαλαν επίσης σημαντικές πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες για να σταματήσουν την σιωνιστική επιθετικότητα ενάντια στον παλαιστινιακό μας λαό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Τριήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί και του Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν κήρυξε ο Λίβανος.

Στη Συρία, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ εξέφρασε κι εκείνος με τη σειρά του τα συλλυπητήριά του προς το Ιράν διακηρύσσοντας την «αλληλεγγύη» του προς την Τεχεράνη, η οποία τον στηρίζει από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα του.

Το Αμπού Ντάμπι, που ανανέωσε τους δεσμούς του με την Τεχεράνη έπειτα από χρόνια έντασης, δήλωσε «αλληλέγγυο με το Ιράν αυτούς τους δύσκολους καιρούς», όπως επεσήμανε ο πρόεδρος των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ.

«Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και τον λαό του Ιράν μετά τον θάνατο του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και των ατόμων που τους συνόδευαν έπειτα από τραγικό δυστύχημα», έγραψε στο Χ.

Επίσης στην ίδια πλατφόρμα ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι χαρακτήρισε την είδηση«θλιβερή» και εξέφρασε «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και τον λαό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Το Πακιστάν θα τηρήσει ημέρα πένθους και οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη σεβασμού προς τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και τη συνοδεία του που έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου χθες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ σήμερα, απηύθυνε τα βαθύτερα συλλυπητήρια στο «αδελφό Ιράν» εκ μέρους του ιδίου και του λαού και της κυβέρνησης του Πακιστάν.

«Το μεγάλο ιρανικό έθνος θα ξεπεράσει αυτή την τραγωδία, όπως συνηθίζει, με κουράγιο», δήλωσε ο Σαρίφ.

Η Τουρκία «συναισθάνεται τον πόνο του φίλου και αδελφού ιρανικού λαού», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

«Δυστυχώς η είδηση που ήρθε από το Ιράν μας προκάλεσε βαθιά θλίψη», πρόσθεσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

«Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για το ατύχημα, ήμασταν σε επαφή με τις ιρανικές αρχές και κινητοποιήσαμε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε στις προσπάθειες (διάσωσης). Οι σχετικοί θεσμοί, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Άμυνάς μας και η αρχή (αντιμετώπισης) καταστροφών AFAD έκαναν το καλύτερο δυνατό, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε καλές ειδήσεις», πρόσθεσε ο Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ.

Το ΝΑΤΟ εξέφρασε και εκείνο τα συλλυπητήριά του στο λαό του Ιράν για το θάνατο του προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών του που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του ελικοπτέρου.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Φάρα Ντακλαλάχ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει τα εξής: «Τα συλλυπητήριά μας στον λαό του Ιράν για το θάνατο του προέδρου Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν και άλλων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του ελικοπτέρου».

