Μετά την είδηση για σύγκρουση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Εμπραχίμ Ραϊσί, παρά το κάλεσμα του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ για προσευχές σε πλατείες για την ζωή του ιρανού προέδρου, ορισμένοι Ιράνοι ξεκίνησαν να… πανηγυρίζουν πριν ακόμα επιβεβαιωθεί ο θάνατος των δύο ανδρών.

«Ας γιορτάσουμε τα καλά νέα για τη συντριβή του ελικοπτέρου» φώναζαν Ιρανοί σε βίντεο που φαίνονται πυροτεχνήματα στην Τεχεράνη.

Πολλά ακόμη βίντεο που δείχνουν Ιρανούς να ζητωκραυγάζουν για τα νέα, κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας το hashtag #IranIsHappy.

Ενώ εκατοντάδες οπαδοί του είχαν συγκεντρωθεί στις κεντρικές πλατείες της Τεχεράνης και άλλων πόλεων για να προσευχηθούν για τον Ραϊσί, δεκάδες βίντεο και εικόνες που δείχνουν Ιρανούς να πανηγυρίζουν με την είδηση, δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο.

Πολλοί Ιρανοί και ομογενείς ανέβασαν ακόμα και πυροτεχνήματα που φώτιζαν τον νυχτερινό ουρανό στο Ιράν, πανηγυρίζοντας για τον θάνατο του Ραϊσί.

Ο Ραϊσί άλλωστε, δεν ήταν απλώς ο Πρόεδρος του Ιράν, ήταν το πρόσωπο που διαφημιζόταν πως θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ ως τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας – συχνά άλλωστε ο Ραϊσί αναφέρεται ως ο «χασάπης της Τεχεράνης». Ο ίδιος θεωρούνταν σύμβολο του Ιράν, της σιιτικής μουσουλμανικής χώρας, η οποία ακολουθεί μία ακραία συντηρητική πολιτική μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Ο Ραϊσί είχε εκλεγεί πρόεδρος το 2021, μετά από εκλογές που χαρακτηρίστηκαν από άκρατη βία και νοθεία.

Γνωστός για την εγγύτητά του με τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο Ραϊσί, ήταν σκληροπυρηνικός ηγέτης και επρόκειτο να γίνει ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν.

Iranians distributing sweets on the streets on Tehran as a gesture of celebration of death of «Butcher of tehran»#iran #ebrahimraisi #Azerbaïdjan #baku #azerbaijan #tehran #irgc #islamic pic.twitter.com/YKdVo566un

— The Subtitle guy(MP) (@thesubtitleguy) May 20, 2024