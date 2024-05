Η αστυνομία διέλυσε κατασκήνωση φοιτητών σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) και προχώρησε στην απομάκρυνση των διαδηλωτών από την πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια στη Φιλαδέλφεια, λίγες ώρες αφότου έριξε δακρυγόνα σε διαδηλωτές και διέλυσε μια κατασκήνωση στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, βίντεο δείχνει την αστυνομία να περιφέρεται στον καταυλισμό του ΜΙΤ. Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας λένε ότι περίπου 10 φοιτητές έχουν συλληφθεί αφού τα ΜΑΤ έφτασαν γύρω στις 4 π.μ., περικύκλωσαν την κατασκήνωση και έδωσαν στους διαδηλωτές περίπου 15 λεπτά για να φύγουν.

BREAKING: State troopers enter MIT encampment around 4:20 a.m. Imminent arrest expected. pic.twitter.com/CNXvFbM3aL

Ένα πλήθος έξω από την κατασκήνωση άρχισε να συγκεντρώνεται και να φωνάζει φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα, αλλά διαλύθηκε μέχρι τις 6 π.μ.

• Police dressed in full riot gear at both University of Pennsylvania and MIT encircled and ordered protest encampments to clear the areas early this morning.

🚨 #BREAKING – PRO PALESTINE PROTEST ENCAMPMENTS WERE CLEARED OUT nationwide early this morning.

Στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης έριξε δακρυγόνα αργά το βράδυ της Πέμπτης κατά των διαδηλωτών προτού διαλύσει μία κατασκήνωση. Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα αναφέρει ότι έλαβε την απόφαση επειδή η κατασκήνωση παραβίαζε την πολιτική του πανεπιστήμιου.

In the early hours of the morning, riot police swept the Popular University for Gaza Solidairty encampments at MIT and the University of Pennsylvania

Boston and Philadelphia—follow @mit_caa and @pennfsp for next steps and jail support updates pic.twitter.com/VJeyt8EqEw

— National Students for Justice in Palestine (@NationalSJP) May 10, 2024