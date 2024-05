Το μήνυμα πως οι στρατηγικές δυνάμεις της Ρωσίας, είναι πάντα σε ετοιμότητα μάχης, έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην ομιλία του για την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης και τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που γιορτάζεται στις 9 Μαΐου.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τη Δύση ότι διακινδυνεύει μια παγκόσμια σύγκρουση και είπε πως η Μόσχα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να απειλήσει τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του κόσμου.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο Πούτιν κατηγόρησε τις «αλαζονικές» δυτικές ελίτ ότι ξεχνούν τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Σοβιετική Ένωση στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας και ότι υποδαυλίζουν τις συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο Πούτιν απευθυνόταν σε Ρώσους στρατιώτες όλων των βαθμίδων στην Κόκκινη Πλατεία, όπου έλαβε χώρα η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση.

«Η Ρωσία θα κάνει το παν προκειμένου να αποτρέψει μια παγκόσμια σύγκρουση. Όμως την ίδια στιγμή δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλήσει. Οι στρατηγικές δυνάμεις μας είναι πάντοτε σε κατάσταση ετοιμότητας μάχης», είπε ο Πούτιν σε μια σύντομη ομιλία καθώς λεπτές νιφάδες χιονιού έπεφταν στην τεράστια πλατεία.

Putin’s speech at the Victory Day Parade, Main Points:

◾Attempts to distort the truth about World War II hinder those who pursue a colonial policy based on lies.

◾Revisionism and mockery of history, justification of Nazism, are part of the general policy of Western elites.… pic.twitter.com/9hjQhIvNgV

