Αν δυσκολεύεστε να πείτε αντίο στον πρώην σας σύντροφο, δεν είστε οι μόνοι. Το να φεύγει κανείς από μια σχέση και να γυρνάει σελίδα μπορεί να είναι μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί – αν μη τι άλλο – υπομονή. Άλλωστε, όπως λένε, ο χρόνος όλα τα γιατρεύει.

Και η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος για να ξεπεραστεί ο χωρισμός. Η κάθε περίπτωση διαφέρει και ο χρόνος που χρειάζεται κάθε άνθρωπος ποικίλλει. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι δεν πολύ βοηθητικό να βλέπετε τις αναρτήσεις του/της πρώην σας στην αρχική σας σελίδα στα social media.

Ήσασταν μαζί για τόσο καιρό που πλέον γνωρίζετε ο ένας τον άλλο καλύτερα από οποιονδήποτε. Και τώρα που χωρίσατε μπορεί να σας φαίνεται πολύ δύσκολο να τον κάνετε unfollow και να μην έχετε πια την παραμικρή επαφή.

Όμως, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) έδειξε ότι όταν οι χωρισμένοι συμμετέχοντες έβλεπαν φωτογραφίες των πρώην συντρόφων τους, ενεργοποιούνταν οι περιοχές του εγκεφάλου τους που «ανάβουν» όταν κάποιος βιώνει σωματικό πόνο. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο οδυνηρό θα ήταν όταν τους έβλεπαν να έχουν προχωρήσει σε νέα σχέση…

«Παιχνίδια» του μυαλού

Όταν κάνετε flashback είναι πιο πιθανό να αναπολείτε μόνο τα καλά. Τις στιγμές που νιώθατε φουλ ερωτευμένοι και πιστεύατε ότι αυτό θα διαρκέσει για πάντα. Ρίξτε όμως μια ματιά και στα παρασκήνια… Τις συγκρούσεις, τις σιωπές, τα δάκρυα και όλους τους λόγους για τους οποίους τελικά αυτή η σχέση δεν λειτούργησε.

Pro tip: Γράψτε μια λίστα με τα πράγματα που δεν σας άρεσαν στον πρώην σας. Την επόμενη φορά που θα πέσετε πάνω στις φωτογραφίες του, υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι η σχέση σας δεν έφτασε στο τέλος της τυχαία.

Κάθε σχέση που λήγει αφήνει πίσω της «δώρα». Με άλλα λόγια, πολύτιμα μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα είναι συχνά τα κλαδιά που μας βγάζουν από την κινούμενη άμμο…

Οι απογοητεύσεις συνοδεύονται από αποκαλύψεις. Για τον εαυτό μας, τους γύρω μας, τις σχέσεις, τον κόσμο.

Είναι βέβαια δύσκολο να δει κανείς τι έμαθε για τον εαυτό του μετά το τέλος μιας σχέσης. Είναι δύσκολο να εξετάσει το δικό του ρόλο στο χωρισμό. Αλλά είναι επίσης και η αρχή μιας διαδικασίας ανάπτυξης.

Όσο περισσότερα «δώρα» συλλέγετε, τόσο περισσότερο θα συνειδητοποιείτε ότι αυτή η σχέση έπρεπε να λήξει και τόσο πιο εύκολο θα είναι να το αποδεχτείτε και να την αφήσετε πίσω.

