Ο Αλμπέρτ Αρναϊθ έχει προκαλέσει σκανδαλίσει τους συμπατριώτες του Ισπανούς με το βιβλίο του που συνιστά τρόπους σε άνδρες και γυναίκες να κάνουν… εξωσυσυγικές σχέσεις και να την σκαπουλάρουν.

Η «μέθοδός» του σε επτά βήματα το κεράτωμα διευκρινίζεται στο βιβλίο του «How To Be Faithful Without Getting Caught, Shicret», δηλαδή που να είναι αθόρυβα άπιστοι, να ζουν ανεμπόδιστα δίπλα στο άτομο που εξαπατούν και να του ξάνουν ξανά και ξανά και ξανά.

Σε αυτό, ο «προπονητής απιστίας» Αρναϊθ, σκιαγραφεί τις ηλικίες 29, 39 και 49 ως ορόσημα όταν ένα μέλος ενός ζευγαριού μπορεί να αποφασίσει να τα ρισκάρει όλα για να έχει μια παράνομη σχέση.

Όπως αναφέρουν οι The Times, είναι ένα «ασυνήθιστα αυθάδες εγχειρίδιο για τους «μπήχτηδες».

Σύμφωνα με την κλινική εμπειρία της βρετανίδας ειδικού στις σχέσεις, Αλμπερτίνα Φίσερ, αν και οι άνθρωποι μπορούν να έχουν σχέσεις σε οποιαδήποτε ηλικία,, ωστόσο μπορεί να δει τη λογική πίσω από αυτά τα ορόσημα που προτείνει ο Ισπανός συγγραφέας.

Τα επικίνδυνα 29

Το να παντρευτείς ή να γίνεις γονιός είναι μια στιγμή που οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται παγιδευμένοι, καθώς «το ανέμελο, διασκεδαστικό λαμπερό άτομο με το οποίο βρίσκονται φαίνεται να έχει αλλάξει», εξηγεί ο Φίσερ. «Είναι πολύ φυσιολογικό, για παράδειγμα, ένας πατέρας να αισθάνεται ότι εξωθείται. Το ζευγάρι έχουν γίνει τρεις και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα για έναν πατέρα να έχει σχέσεις».

Οι υποθέσεις απιστίας συμβαίνουν σε 1 στους 5 γάμους, με το 25% των ανδρών και το 18% των γυναικών να απατούν τον σύντροφό τους τουλάχιστον μία φορά.

Ο Αρναϊθ συνιστά όποιο άτομο φοβάται τα «περιπλανώμενα» ένστικτα του συντρόφου του να επικεντρωθεί στην επικοινωνία. «Το να μην βλέπεις, να μην κατανοείς, να μην επικοινωνείς είναι λάθος, το να μιλάς και να βρίσκεις λύσεις είναι η… λύση», λέει.

«Πρέπει να είσαι πρόθυμος να μιλήσεις για δύσκολα πράγματα», λέει ο ειδικός Νικολά Φόστερ. «Η αποφυγή δύσκολων συζητήσεων ή συγκρούσεων δεν είναι καλό ή χρήσιμο, […] ενώ η καλύτερη επιλογή είναι να επιδιώξουμε να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σχετικά με τους φόβους και τις ανασφάλειές μας».

Εξάλλου όπως έλεγε η ψυχολόγος Σου Τζόνσον, ένα ζευγάρι πρέπει να ανταποκρίνεται και να ασχολείται ο ένας με τον άλλον. «Μπορεί να είστε απασχολημένοι με τα παιδιά ή την εργασία ή τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων, αλλά πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε «check-in», να παραμένετε συνδεδεμένοι».

«Οι συζητήσεις για το τι είναι εντάξει είναι σημαντικές – ενδιαφέρεται μια γυναίκα αν ο σύντροφός της κοιτάζει όμορφες γυναίκες στο Instagram; Πού βρίσκονται στο OnlyFans; Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, αλλά αυτό που λειτουργεί για κάθε ζευγάρι, να δίνει προτεραιότητα στην ευτυχία και την άνεση μεταξύ τους».

Επικίνδυνη ζώνη δύο: 39

Ο Φόστερ επισημαίνει ότι το να ξεχωρίζεις την ηλικία των 39 για αυξημένο κίνδυνο απιστίας θα μπορούσε να ταιριάζει με τη γενιά που «έπαιξε στο γήπεδο στα 20 της, παντρεύτηκε από τις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 30 και, στα λίγο πριν τα 40, σκέφτηκε: Κάνω σεξ με αυτό το άτομο μόνο για το υπόλοιπο της ζωής μου; Και οι άντρες και οι γυναίκες μπορεί να νιώθουν πνιγμένοι έτσι και συχνά θα εμπλέκονται τα παιδιά».

Ο Φόστερ σημειώνει ότι ο σύγχρονος χώρος εργασίας μπορεί να είναι ένας τόπος όπου ανθίζουν ευκαιριακές σχέσεις. «Μπορεί να το δείτε με ένα άτομο σε μια φιλόδοξη δουλειά και το άλλο μέλος του ζευγαριού να μην εργάζεται εκτός σπιτιού. Ο εργαζόμενος μπορεί επίσης να έχει καλύτερες πιθανότητες για να δουλεύει έως αργά ή να ταξιδεύει. Αυτά είναι σημεία έντασης».

Στα 39, η εστίαση σε φιλοδοξίες και σταδιοδρομία μπορεί να αφήσει τη σχέση να στερείται της προσοχής. Η συμβουλή του Φίσερ σε αυτό το σημείο είναι να ελέγχετε ο ένας τον άλλον περισσότερο. Πως αισθάνεσαι; Αυτή η σχέση σας φαίνεται ακόμα ωραία; «Σκεφτείτε να υποστηρίξετε την προσωπική ανάπτυξη του συντρόφου σας. Το να ξεπερνάτε ο ένας τον άλλον μπορεί να είναι ένα ισχυρό κίνητρο για μια… [άλλη] σχέση».

Τα άτακτα 49

Τα 49 μπορεί είναι η επόμενη άτακτη περίοδος.

«Το να φτάσετε στη μέση ηλικία ή την εμμηνόπαυση μπορεί να είναι μια κατάσταση που είναι δύσκολο να επεξεργαστεί [ο σύντροφος]. Μπορεί να υπάρχει έλλειψη σεξουαλικής ή συναισθηματικής οικειότητας στη σχέση. Ή μια αίσθηση πλήξης, η αίσθηση ότι έχουν ξεπεράσει ο ένας τον άλλον».

Αυτό μπορεί να είναι στα 49 ή αργότερα στα 50 ενός ατόμου.

Στα 49 μπορεί να μην είναι το σεξ που οδηγεί την απιστία, αλλά η σταθερή μείωση της προσοχής και της ενθάρρυνσης μπορεί να κάνει το αίσθημα οικειότητας λιγότερο συχνό. Αυτό έρχεται ταυτόχρονα με την εμμηνόπαυση, όταν οι γυναίκες μπορεί να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν σεξουαλικά προβλήματα.

Το σίγουρο είναι ότι το Αρναϊθ πουλάει βιβλία αυτή την περίοδο.