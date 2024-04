Τα διαιτητικά λάθη του Άντονι Τέιλορ στο παιχνίδι της Έβερτον με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την 34η αγωνιστική της Premier League προκάλεσαν την οργή των Reds. Η Νότιγχαμ, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο Γκούντισον Παρκ, είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία είχε αναφερθεί στα τραγικά λάθη του Βρετανού ρέφερι.

Σήμερα, ο επικεφαλής διαιτησίας της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ, δικαίωσε τη Νότιγχαμ, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί τουλάχιστον ένα πέναλτι στους Reds.

Πρόκειται για το μαρκάρισμα του Άσλεϊ Γιανγκ στον Χάντσον-Οντόι στο 55ο λεπτό, για το οποίο όμως ο Άντονι Τέιλορ δεν έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Γουέμπ παραδέχθηκε ότι ο Άντονι Τέιλορ δεν στάθηκε στον ύψος των περιστάσεων και η απόδοση του δεν ήταν η επιθυμητή, με τον επικεφαλής διαιτησίας της κορυφαίας κατηγορίας του βρετανικού ποδοσφαίρου να δικαιώνει απόλυτα τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Reds είχαν εκδώσει ανακοίνωση και την επόμενη ημέρα της αναμέτρησης του «Γκούντισον Παρκ», όπου είχαν ζητήσει να δοθούν στη δημοσιότητα οι διάλογοι ανάμεσα στον διαιτητή και τον VARίστα.

«Η ομάδα έχει ζητήσει να γίνουν γνωστές οι συνομιλίες για τις τρεις φάσεις-κλειδιά της αναμέτρησης. Το μαρκάρισμα του Άσλεϊ Γιανγκ στον Τζιοβάνι Ρέινα (24′), το χέρι του Γιανγκ (44′) και το μαρκάρισμα του Γιανγκ στον Χάντσον Οντόι (56′)», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η βρετανική ομάδα στην ανακοίνωσή της.

🚨 BREAKING: Howard Webb, head of Premier League referees, admits Nottingham Forest should have been awarded a penalty in their controversial game against Everton pic.twitter.com/XkVxO4UlZJ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 30, 2024