Σε μία πρωτοποριακή κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά και την Πρεσβεία των ΗΠΑ, εγκαινιάζοντας έναν νέο χώρο στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρόγραμμα «American Space Piraeus Pop-Up στο Στάδιο Καραϊσκάκης».

Εκεί όπου ο κόσμος του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο των αγώνων της ομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης», θα έχει τη δυνατότητα να βρει βιβλία, περιοδικά, δωρεάν WI-FI, πρόσβαση σε υπολογιστές και επιπλέον θα μπορεί να παρακολουθεί διάφορους αγώνες από την Αμερική και την Ελλάδα, μέχρι την ώρα έναρξης των αγώνων του Ολυμπιακού. Επιπλέον στο νέο χώρο που θα υπάρχει στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι φίλαθλοι θα μπορούν να βρουν πληροφορίες αναφορικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, σε έναν χώρο μέσα από τον οποίο θα προωθείται η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η αθλητική διπλωματία.

Στα εγκαίνια της μεγάλης αυτής εκδήλωσης ήταν «παρών» ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ, στο Στάδιο Καραϊσκάκη και στην Αμερικάνικη γωνιά που φτιάχνουμε και σύντομα θα ξεκινήσει. Πιστεύω ότι είναι μία πολύ σωστή ενέργεια όσον αφορά για τα παιδιά του Πειραιά, τα Ελληνόπουλα, τα οποία θα μπορούν να έρχονται εδώ όπου θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των παιδιών για τα σπορ και την ευγενή άμιλλα.

Εμείς θα είμαστε δίπλα τους να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια, να στηρίξουμε αυτό που θέλει να κάνει η Αμερικάνικη πρεσβεία μαζί μας εδώ στο στάδιο “Γ. Καραϊσκάκης” και στο Δήμο Πειραιά, όπου ξεκίνησε το ίδιο και πριν δύο ημέρες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά. Είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε και πολύ σύντομα θα δούμε ότι τα αποτελέσματα απ’ αυτήν την προσπάθεια θα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, για να συνεχίσουμε ακόμα περισσότερα στο μέλλον. Να είστε καλά σας ευχαριστώ πολύ».

Την κορδέλα του νέου χώρου στο «Γ. Καραϊσκάκης» έκοψε και ο πρέσβης της Αμερικής κ. George J. Tsunis και μιλώντας από το βήμα της εκδήλωσης, είπε: «Η δύναμη του αθλητισμού ως πλατφόρμα για την προώθηση της ενότητας, της φιλίας και της ένταξης. Είμαστε ενθουσιασμένοι γι’ αυτήν τη νέα συνεργασία που θα φέρει κοντά τους ανθρώπους της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, εδώ στο Στάδιο Καραϊσκάκη, στον Πειραιά!

Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας για τη συμμετοχή τους σε αυτήν την πρωτοποριακή πρωτοβουλία, την ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, τον Δήμο Πειραιά και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά. Σήμερα ξεκινάμε μια μοναδική πρωτοβουλία, την «Pop-Up American Space Piraeus @ Karaisaki».

Ευχαριστούμε τους δύο Πρεσβευτές του Αθλητισμού που βρίσκονται εδώ, τους Αμερικανούς αστέρες του ποδοσφαίρου Carli Lloyd και Cobi Jones. Η διμερής σχέση Η.Π.Α.–Ελλάδας βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών.

Αυτός ο νέος χώρος με επίκεντρο την αθλητική διπλωματία, τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, θα φέρει πιο κοντά τον λαό του Πειραιά και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε στον Πρέσβη και μία εμφάνιση της ομάδας με το όνομα του και το νούμερο «7».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πειραιά και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Είναι μία εξαιρετική θα έλεγα συνεργασία μεταξύ της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Δήμου Πειραιά, όπως είπαμε και στα εγκαίνια στην Αμερικάνικη γωνιά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πειραιά, είναι κάτι καινοτόμο. Είμαστε ένας Δήμος που γίνεται μέλος ενός δίκτυο πόλεων που διαθέτουν ήδη Αμερικανικές γωνιές.

Θα έλεγα ότι είναι για τη νέα γενιά ένα παράθυρο στη γνώση, ένα παράθυρο για να αποκτήσουν δεξιότητες, να ασχοληθούν με θέμα που μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία μέχρι τώρα. Είναι μία δράση που φέρνει πιο κοντά και κατανοεί τους δύο λαούς. Αυτό ήταν το στοίχημα, αυτή ήταν η πρόταση από την Πρεσβεία και την υιοθετήσαμε αμέσως, το ίδιο και ο Ολυμπιακός ο οποίος σταθερά συμπαρίσταται στις πρωτοβουλίες του Δήμου και είναι συμπαραστάτης μας όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μία Αμερικανική γωνιά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, σε μία αθλητική εγκατάσταση, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μεταξύ άλλων και τον αθλητισμό ως ένα παράθυρο στη γνώση, ως ένα εργαλείο, πιστεύουμε πολύ σε αυτό καθώς ο αθλητισμός είναι και πολιτισμός.

Ευχαριστώ όσους συνέβαλλαν σε αυτό, τον Πρέσβη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού ο οποίος είναι σταθερά δίπλα μας και τους συνεργάτες μας στο Δήμο. Είμαι βέβαιος πως όπως είπε και ο πρόεδρος ότι και τα δύο σημεία, στη Βιβλιοθήκη του Πειραιά, αλλά και εδώ στο “Γ. Καραϊσκάκης ” θα λειτουργήσουν προς όφελος των παιδιών του Πειραιά».

Επίσης την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς, κ. Σταυρούλα Αντωνάκου.

Φιλικός αγώνας με τους Θρύλους του Ολυμπιακού

Λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια στη νέα αίθουσα του «Γ. Καραϊσκάκης», το στάδιο φιλοξένησε φιλικό αγώνα ανάμεσα στους Βετεράνους του Ολυμπιακού και Celebrities, ανάμεσα στους οποίους ήταν και οι Αμερικάνοι ποδοσφαιριστές Carli Lloyd και Cobi Jones, οι οποίοι και παρέλαβαν τις ερυθρόλευκες φανέλες τους με το όνομά τους στην πλάτη.

Δύο θρύλοι του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, καθώς η Carli Lloyd έχει κατακτήσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια και 2 Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ενώ έχει αναδειχθεί FIFA World Player of the Year 2 φορές, το 2016 και το 2017. Επίσης έγραψε ιστορία στον αθλητισμό όταν έγινε η δεύτερη παίκτρια που σημείωσε χατ τρικ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ο Cobi Jones έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ, έχοντας πάνω από 160 συμμετοχές σε 14 χρόνια συμμετοχής του και αποτελεί μέλος του Hall of Fame του UCLA.

Την ομάδα των Celebrities αποτελούσαν οι George J. Tsunis, Roberts, Surendra, Jones, Lloyd, Τσενέ, Ναυπλιώτης, Μώραλης, Μέλιος, Χατζηαλεξής, Γέμελος, Ρέππας, Καψοκώλης, Γκόλφης, Blake, Holmgren, Kerstanski, Long, Mann, Nievesosorio, Patrick, Ζωάκος, Φραγκολιάς, Γεροντιδάκης, Γιαννίκου, Καλατζής, Καλόπλαστου, Καραγιάννης.

Την αποστολή των Βετεράνων του Ολυμπιακού αποτελούσαν οι Γκαϊτατζής, Κελεσίδης, Γλύκας, Αγγελής, Καλτσάς, Βαμβακούλας, Κωττάκης, Μαριόλης, Βαΐτσης, Κοκολάκης, Σταυρόπουλος, Αρβανίτης, Κωστούλας, Αρζένης, Ζαραδούκας, Καλύβας, Παχατουρίδης, Μπονόβας, Κασδοβασίλης, Καρασαββίδης, Καλαμάρας, Τσιαντάκης, Λουτσιάνο, Κοτίτσας, Καλύκας, Λύγκος, Συρίγος, Βασιλειάδης, Μαντάσης, Γεωργουδάκης, Ασπρογέρακας, Δημητρόπουλος, Κ. Καλτσάς, Ρηγούτσος, Καραβίτης, Μπενετάτος, Κατσικογιάννης, Βενάκης, Μπαρμπαρής.