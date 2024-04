Δραματικό μήνυμα στις ΗΠΑ απηύθυνε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ, καθώς όπως δήλωσε μια ρωσική νίκη στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μιλώντας στο BBC, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας κάλεσε το Κογκρέσο των ΗΠΑ να περάσει ένα νομοσχέδιο για την εξωτερική βοήθεια προς τη χώρα του, το οποίο έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό, κάτι που έχει δραματικές συνέπειες στο πεδίο των μαχών.

Μάλιστα εξέφρασε «συγκρατημένη αισιοδοξία» ότι οι Αμερικανοί βουλευτές θα περάσουν το επίμαχο πακέτο βοήθειας, το οποίο προβλέπει 61 δισ. δολάρια για το Κίεβο και το οποίο πρόκειται να ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων το Σάββατο.

Το πακέτο βοήθειας εκτός από τη χορήγηση βοήθειας στην Ουκρανία περιλαμβάνει χρηματοδότηση για το Ισραήλ καθώς και για τον Ινδο-Ειρηνικό.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική βοήθεια για την Ουκρανία δεν θα κάνει τη διαφορά στο πεδίο της μάχης, καθώς η κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου φαίνεται «δυσμενής» για το Κίεβο.

«Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα χθες, όχι αύριο, όχι σήμερα», δήλωσε ο Σμίχαλ μιλώντας στο BBC στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη. «Αν δεν προστατεύσουμε… η Ουκρανία θα πέσει», προσέθεσε.

«We will be very grateful if it's approved on Saturday.»

