Με δύο tweet του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι γίνεται ευθεία σύγκριση μεταξύ των επιθέσεων με drone Ιράν και Ρωσίας, όπου η Δύση αρνείται να βοηθήσει την Ουκρανία με τον τρόπο που βοήθησε το Ισραήλ. Την ώρα που το Ισραήλ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτεθεί. Στην Ρωσία και την Ουκρανία οι μάχες με drones είναι πλέον η καθημερινότητα.

«Οι ενέργειες του Ιράν απειλούν ολόκληρη την περιοχή και τον κόσμο, όπως και οι ενέργειες της Ρωσίας απειλούν μια ευρύτερη σύγκρουση, και η προφανής συνεργασία μεταξύ των δύο καθεστώτων για τη διάδοση του τρόμου πρέπει να αντιμετωπίσει μια αποφασιστική και ενιαία απάντηση από τον κόσμο», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter.

Ζήτησε δράση προς την κατεύθυνση λέγοντας: «Ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Τα λόγια δεν σταματούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεν αναχαιτίζουν τους πυραύλους. Μόνο η απτή βοήθεια το κάνει».

«Πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια και να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά όλους εκείνους που θέλουν να κάνουν την τρομοκρατία μια νέα κανονικότητα. Είναι κρίσιμο το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την ενίσχυση των συμμάχων της Αμερικής σε αυτή την κρίσιμη στιγμή».

Over the last week, Russian terrorists used nearly 130 «Shahed» drones against Ukraine; fortunately, we were able to intercept the vast majority of them. More than 80 Russian missiles and nearly 700 guided aerial bombs were also used.

Ο Σύμβουλος Επικοινωνίας Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε την Κυριακή ότι η χρηματοδότηση του Ισραήλ και της Ουκρανίας θα πρέπει να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων «το συντομότερο δυνατό». Υπενθυμίζεται πως η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ήδη εγκρίνει την βοήθεια στο Ισραήλ, όμως η Γερουσία και ο πρόεδρος Μπάιντεν αρνούνται να υπογράψουν αν δεν περιλαμβάνει και την βοήθεια στην Ουκρανία.

«Δεν χρειαζόμασταν καμία υπενθύμιση όσον αφορά το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Αλλά η χθεσινή νύχτα σίγουρα υπογραμμίζει σημαντικά την απειλή που αντιμετωπίζει το Ισραήλ σε μια πολύ, πολύ σκληρή γειτονιά», δήλωσε ο Κίρμπι στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC την Κυριακή.

Ο Κίρμπι σημείωσε ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνει η Βουλή των Αντιπροσώπων «είναι να το πάρει» και «να το βάλει στο Κοινοβούλιο», λέγοντας στη συντονίστρια της εκπομπής «Meet the Press» Κρίστεν Γουέλκερ ότι «και οι δύο ξέρουμε ότι υπάρχουν οι ψήφοι».

«Αλλά απλά περιμένουμε ηγεσία από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής… Φέρτε το στο Κοινοβούλιο, ψηφίστε το, έτσι ώστε όχι μόνο το Ισραήλ να μπορεί να λάβει πρόσθετους πόρους και να υπερασπιστεί τον εαυτό του – κάτι που σαφώς χρειάζεται – αλλά και η Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ukraine condemns Iran’s attack on Israel using “Shahed” drones and missiles. We in Ukraine know very well the horror of similar attacks by Russia, which uses the same “Shahed” drones and Russian missiles, the same tactics of mass air strikes.

Every effort must be made to prevent…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2024