Ένα όπλο που ίσως ενδέχεται να αλλάξει την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, θέλει να αποκτήσει ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αυτό δεν είναι άλλο από το νέο ισχυρό λέιζερ υψηλής ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου, το «DragonFire».

Το «DragonFire», σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό, μπορεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αεράμυνα, καθώς θα μπορούσε να παρέχει αμυντική θωράκιση απέναντι σε πυραύλους, αεροσκάφη και drones με περίπου 13 δολάρια ανά βολή, εξοικονομώντας έτσι δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το κόστος των αντιπυραυλικών συστημάτων.

Ενδεικτικό είναι ότι κάθε πύραυλος αναχαίτισης αμερικανικής κατασκευής, Patriot, στον οποίο η Ουκρανία έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία, κοστίζει περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή του.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι το «DragonFire» είναι αρκετά ακριβές για να πλήξει ένα νόμισμα από απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσει το όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας για πάνω από επτά χρόνια και πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμαστική του βολή σε εναέριο στόχο τον Ιανουάριο.

Μάλιστα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τη δοκιμή του νέου υπερόπλου, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό εάν το λάβουν οι δυνάμεις του Κιέβου, ο Ουκρανός βουλευτής, Ολέξι Γκοντσάρενκο, είχε δηλώσει τότε στο Νewsweek πως η χώρα του είναι «έτοιμη να δοκιμάσει» το «DragonFire» στο πεδίο της μάχης.

It’s a British DragonFire laser weapon that can shoot down drones and missiles. Ukraine does not have it yet but there is an opportunity to get. pic.twitter.com/YnAzQJrMPS

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επιτάχυνε τις διαδικασίες κι έτσι το λέιζερ που αρχικά είχε προγραμματιστεί να αναπτυχθεί το 2032, θα είναι τώρα λειτουργικό πέντε χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή το 2027.

Όμως με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο όπλο μπορεί να αποδειχθεί ένας «game-changer» όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυξάνεται κι η πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει το νέο αυτό όπλο γρηγορότερα στο Κίεβο.

Μάλιστα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γκραντ Σαπς δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη από το κέντρο στρατιωτικής έρευνας Porton Down στο Σόλσμπερι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να «επιταχύνει» την ανάπτυξη του «DragonFire».

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο ενδεχομένως να το παραδώσει στο Κίεβο πριν δοκιμαστεί πλήρως, επικαλούμενο τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στον πόλεμο προσφέροντας στην Ουκρανία μια οικονομικά αποδοτική μέθοδο για την καταστροφή των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Το όπλο DragonFire θα μπορούσε να έχει τεράστιες επιπτώσεις στη σύγκρουση του Κιέβου με τη Ρωσία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαπς σύμφωνα με το Sky News και προσέθεσε πως θα εξετάσει αν ο ρυθμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω «προκειμένου οι Ουκρανοί ίσως να το πάρουν στα χέρια τους».

«Θέλω να επιταχύνουμε την παραγωγή του συστήματος λέιζερ DragonFire, επειδή πιστεύω ότι δεδομένου ότι υπάρχουν δύο μεγάλες συγκρούσεις, μία θαλάσσια και μία ευρωπαϊκή, αυτό θα μπορούσε να έχει τεράστιες επιπτώσεις, αν είχαμε ένα όπλο ικανό να καταρρίψει ιδιαίτερα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που θέλω να κάνω είναι να επιταχύνω αυτό που συνήθως θα ήταν μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία προμήθειας για την ανάπτυξη, ενδεχομένως έως και 10 χρόνια, σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και για να αναπτυχθεί, ενδεχομένως σε πλοία, σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ίσως στη στεριά», είπε ακόμα ο Σαπς.

«Δεν χρειάζεται πολλή φαντασία για να δούμε πώς αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στην Ουκρανία για παράδειγμα. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι πολύ ιδιαίτερο, και ένα επίπεδο που άλλες χώρες είναι απίθανο να αντιγράψουν… Το ίδιο το προϊόν είναι πραγματικά χρόνια μπροστά», προσέθεσε.

The urgency with which we armed Ukraine taught us we can and must do better to arm our own warfighters.

That’s why we’ve now reformed military procurement to get the weapons we need to defend the UK into the hands of our soldiers, sailors and aviators years ahead of schedule. pic.twitter.com/zyUrZ31UZh

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 13, 2024