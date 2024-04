Τουλάχιστον 65 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν επί τέσσερις ημέρες στο Πακιστάν.

Ο όγκος των βροχοπτώσεων από τις αρχές Απριλίου είναι ο διπλάσιος από τον συνηθισμένο για τον μήνα αυτόν, ανακοίνωσαν σήμερα οι πακιστανικές αρχές.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν από την Παρασκευή ως τη Δευτέρα προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες και την κατάρρευση σπιτιών, ενώ 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κεραυνούς.

Ο βαρύτερος απολογισμός – 32 νεκροί, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά – καταγράφηκε στην επαρχία Χάιμπερ Παστούνκβα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου 1.300 σπίτια καταστράφηκαν.

