Επικίνδυνη είναι κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν απάντησε στην επίθεση του Ισραήλ στο προξενείο του στη Δαμασκό που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά αξιωματούχοι των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), συμπεριλαμβανομένου του ταξίαρχου, Μοχάμεντ Ρεζά Ζαχεντί με ομοβροντία πυραύλων, και drones.

Μάλιστα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), πάνω από 200 πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναχαιτίστηκε εκτός του ισραηλινού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο μια ισραηλινή βάση στο νότιο Ισραήλ υπέστη μικρές ζημιές.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο ABC News δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε επιπλέον 70 πυραύλους. Νωρίτερα είχε εκτοξεύσει 80, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε τουλάχιστον 150.

Ιρανικοί πύραυλοι πάνω από την Ιερουσαλήμ

Μάλιστα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων (IRNA) μεταδίδει βίντεο από τις στιγμές που οι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν τους στόχους τους, καθώς διαπέρασαν την αεράμυνα του Ισραήλ.

IRGC missiles hit targets in the Zionist regime one after another.#Iran pic.twitter.com/auElgsKq9N — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 13, 2024

Μάλιστα κάνει λόγο για «μία στιγμή που θα καταγραφεί στην ιστορία», καθώς ανεβάζοντας πληθώρα βίντεο αναφέρει ότι πύραυλοι του Ιράν βρίσκονται για πρώτη φορά πάνω από το τέμενος Αλ-Άκσα στο Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ.

A picture to record in history #Iran‘s drones and missiles over the sky of Quds to attack the criminal Zionist regime pic.twitter.com/wSK6MCs1mb — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 13, 2024

#Iran‘s missiles for the first time over Al-Aqsa Mosque pic.twitter.com/UevILNdm3E — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 13, 2024

«Η πρώτη μέρα της νέας Μέσης Ανατολής»

Ένας πρώην εκπρόσωπος των ΙDF ο Τζόναθαν Κόρνικους, δήλωσε ότι «αυτή είναι η πρώτη μέρα της νέας Μέσης Ανατολής – για πρώτη φορά το Ιράν επιτίθεται απευθείας στο Ισραήλ από κυρίαρχο ιρανικό έδαφος».

Μιλώντας στο BBC, επικαλέστηκε αναφορές για περισσότερα από 100 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ που κατευθύνονται προς το Ισραήλ, «με διαφορετικούς αναμενόμενους χρόνους άφιξης». Είπε ότι «η ισραηλινή αεράμυνα είναι απασχολημένη με την εξουδετέρωση αυτών των απειλών».

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ είχε σχεδιάσει κάτι τέτοιο, είπε: «Νομίζω ότι το Ισραήλ είναι καλό στον σχεδιασμό στρατιωτικών απρόβλεπτων καταστάσεων, αλλά δεν διαπρέπει πάντα στο στρατηγικό κομμάτι. Δεν περίμενα ότι οι Ιρανοί θα το έκαναν αυτό, από ιρανικό έδαφος. Αυτό θα παρασύρει και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, στη σύγκρουση».

«Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά σχέδια στα συρτάρια, που εξετάζουν στόχους στο Ιράν», προσέθεσε και εξήγησε πως αυτοί οι στόχοι θα είναι πιθανώς τοποθεσίες «που αφορούν τον εξοπλισμό διαφόρων τρομοκρατικών ομάδων, όπως η Χεζμπολάχ, οι ιρανικοί πληρεξούσιοι στη Συρία, οι Χούθι στην Υεμένη».

«Εξαρτάται από το πόση ζημιά θα γίνει στο Ισραήλ – αυτό θα είναι το μέτρο για το πώς θα ανταποδώσει το Ισραήλ», κατέληξε,