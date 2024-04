Ο Hassan Emilio Kabande Laija στα 25 του χρόνια (θα τα κλείσει στις 15 Ιουνίου) είναι, σύμφωνα με το μουσικό περιοδικό «Rolling Stone», ο Νο 1 σούπερ σταρ που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Γνωστός ως Peso Pluma, ο μεξικανός τραγουδιστής, που γράφει τραγούδια εμπνευσμένος από τη μουσική παράδοση της πατρίδας του, εκτοξεύτηκε στην κορυφή το 2022 με το 8 φορές πλατινένιο άλμπουμ του «El Belicón».

Οι συνεργασίες του με τον Natanael Cano, «AMG» (μαζί με τον Gabito Ballesteros) και «PRC» έγιναν τεράστιες επιτυχίες στη λατινική μουσική κοινότητα μέσω TikTok. Και τα δύο ήταν Billboard Hot 100. Τον Απρίλιο του 2023 οι Pluma και Eslabon Armado έγραψαν ιστορία με το «Ella Baila Sola», που ήταν το πρώτο Regional Mexican τραγούδι που έφτασε στο Top 10 του Billboard Hot 100 (νούμερο τέσσερα). Υστερα από αυτό η δημοτικότητα του τραγουδιστή έφτασε στα ύψη, τοποθετώντας ταυτόχρονα οκτώ τραγούδια του στο Hot 100.

Στα τέλη του 2023 το «Ella Baila Sola», σύμφωνα με το Spotify, ήταν το 5ο τραγούδι με τη μεγαλύτερη ροή σε όλον τον κόσμο. Το τρίτο του στούντιο άλμπουμ «Génesis» (2023) κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ Música Mexicana και όλα αυτά ενώ αναμένουμε τη νέα του δουλειά, μέσα στο καλοκαίρι. με τίτλο «Éxodo»

Το αμερικανικό περιοδικό, ζήτησε τη «βοήθεια» του μεξικανού σούπερ σταρ ώστε να επιλεγούν οι ανερχόμενοι καλλιτέχνες που φέρνουν νέους ήχους και εμπνέουν τα νέα μουσικά κινήματα. «Ολα τα είδη εξελίσσονται και αυτό με ενθουσιάζει» λέει ο Peso Pluma. «Φυτεύω έναν σπόρο σε νεαρά ταλέντα για να τα ενθαρρύνω να κάνουν ό,τι τους αρέσει, ώστε κανείς να μη τους λέει τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν».

Για να δούμε ποια είναι κάποια από αυτά τα νέα ταλέντα.

Faye Webster

Σταρ χαμηλών τόνων, που έχει κερδίσει θαυμαστές, μέσω της αίσθησης του χιούμορ της, τους αξιοσημείωτους στίχους της και τον σκληρό της ήχο. Φανατική του τένις, γράφει τραγούδια που κινούνται στις παρυφές του Indie folk, alt – country, R&Β, soft rock, indie pop. Το σινγκλ «Lego Ring» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 4 εκατομμύρια ροές. Εχει ένα κολοσσιαίο νέο κοινό στο TikTok –ειρωνικό, δεδομένου ότι δεν έχει TikTok– όπου αποσπάσματα των εκπομπών της λαμβάνουν εκατομμύρια προβολές και σχόλια. Η τελευταία της εργασία έχει τον τίτλο «Underdressed at the Symphony».

Lizzie No

Με την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της, «Hard Won», τον Μάρτιο του 2017, η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός, αρπίστρια και κιθαρίστρια καθιερώθηκε ως μια από τις πιο συναρπαστικές νέες φωνές στην indie folk μουσική. Στο δεύτερό της άλμπουμ «Vanity» (2019) συνεχίζονται οι αφηγήσεις της, με τρόπο άμεσο και ευρηματικό. Στην τελευταία της εργασία «Halfsies» (2023) συνδυάζει country και folk μουσική, με μερικές ενδιαφέρουσες indie rock επιρροές. Μετατρέπει με μοναδικό τρόπο την πραγματικότητα σε κλασικό folk τραγούδι. Οι δε στίχοι της, αγγίζουν την ποίηση.

Teezo Touchdown

Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων από το Beaumont του Τέξας. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του, «How Do You Sleep at Night» το 2023. Εγινε ευρέως γνωστός με τα τραγούδια «RunItUp», «Modern Jam», «Amen». Alternative hip hop και rap rock σε συνδυασμό που δεν αφήνει τίποτα και κανέναν όρθιο. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως «απολαυστικά περίεργο αίνιγμα που αψηφά τα μουσικά είδη».

Omah Lay

Οι θαυμαστές του νιγηριανού τραγουδιστή αποκαλούν τη μουσική του «Afro – Depression» (σ.σ. κάτι σαν Afro – Κατάθλιψη). Εχει εγκαταλείψει το Λάγος λόγω των επαγγελματικών ασχολιών του, ζει στο Λονδίνο αλλά δεν μπορεί να… διαχειριστεί το χιόνι. «Δεν μπορώ καν να αντιμετωπίσω τον καιρό στο Λονδίνο», σημειώνει χαρακτηριστικά. Δουλεύει για το νέο του άλμπουμ, μετά το «Boy Alone» (Ιούλιος 2022). Αυτό το άλμπουμ έγινε δημοφιλές με την πάροδο του χρόνου, με τον Omah, που γεννήθηκε ως Stanley Omah Didiah, να κυκλοφορήσει deluxe έκδοση με έξι επιπλέον τραγούδια το περασμένο καλοκαίρι. Afrobeats, R&B και afro fusion από τον τραγουδοποιό, ερμηνευτή και συνθέτη.

Yovngchimi

Ο Ángel Javier Avilés Monzón, όπως γεννήθηκε στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο στις 16 Φεβρουαρίου 1996, είναι ράπερ «ειδικευμένος» στη latin trap και στο drill (υποείδος του ραπ. Μπήκε στο αμερικανικό mainstream στις αρχές της δεκαετίας του 2010, μετά την επιτυχία που είχαν ράπερ και παραγωγοί όπως οι Chief Keef, Lil Durk, Lil Reese, Fredo Santana κ.ά.) Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο «WLGS» και την ίδια χρονιά έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Coliseo de Puerto Rico όπου εξάντλησε όλα τα εισιτήρια.

Black Sherif

Τραγουδιστής και ράπερ από την Γκάνα. Βγήκε στο προσκήνιο το 2021 με το τραγούδι του «First Sermon», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο της ίδιας χρονιάς ενώ ακολούθησε το «Second Sermon» τον Ιούλιο. Το 2022 μπήκε στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη με το σινγκλ «Kwaku the Traveler». Το βίντεο του τραγουδιού έχει προβληθεί 17 εκατομμύρια φορές. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ, «The Villain Ι Never Was» (2022). Ο γκανέζος μουσικός δημιουργεί κάτι ολοκαίνουργιο με ρίζες από την Αφρική. Η μουσική του είναι μείγμα από highlife, reggae και hip – hop, συγκεκριμένα το British drill και road rap. Επιροές του οι ράπερ Kanye West, Travis Scott αλλά και καλλιτέχνες από την Γκάνα όπως οι Mugeez και Sarkodie.

Peggy Gou

Νοτιοκορεάτισσα DJ, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων με έδρα το Βερολίνο. Εχει κυκλοφορήσει επτά ΕΡ, το δε 2019 δημιούργησε τη δική της ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία. Εγινε ευρύτερα γνωστή με το σινγκλ «(It Goes Like) Nanana» (αναμένουμε το νέο της άλμπουμ), θεωρείται η πιο cool DJ στον κόσμο και έχει περάσει χρόνια κάνοντας πράγματα με τον δικό της τρόπο και δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα που είναι σούπερ σταρ του jet setting. Οταν δουλεύει σε ένα νέο κομμάτι, έχει ένα πράγμα στο μυαλό της, όπως μας λέει η ίδια: «Κάθε τραγούδι που κάνω πρέπει να έχει σεξουαλικότητα».

Samia

Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από τη Νέα Υόρκη. Εχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ «The baby» (2020) και «Honey» (2023), τα οποία διακρίνονται για τα indie rock και indie pop στοιχεία τους. Από τις πιο συγκινητικές συνθέτριες στο είδος που πρεσβεύει και το κοινό φαίνεται ότι ανταποκρίνεται με τον καλύτερο (αναλογικά) δυνατό τρόπο. Οπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της, ότι τις αρέσει να «ρομαντικοποιεί» τις πολύ κακές στιγμές της. «Ημουν κλειστό παιδί. Για αυτό πολλές φορές είναι σαν να διαμαρτύρομαι όταν γράφω τους στίχους των κομματιών που τραγουδώ».

Young Miko

Η María Victoria Ramírez de Arellano Cardona είναι πορτορικανή ράπερ, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της EP, «Trap Kitty» το 2022 με Latin trap κομμάτια. Στις 27 Ιουλίου 2023, το τραγούδι της σε στυλ reggaeton, «Classy 101» έφτασε στην 99η θέση στο Billboard Hot 100, σηματοδοτώντας την πρώτη της εμφάνιση στα chart. Αστεία, γοητευτική και αδιαπραγμάτευτη, είναι η σταρ του Πουέρτο Ρίκο που όλοι θέλουν να συνεργαστούν μαζί της. Τα τελευταία τρία χρόνια οδήγησαν τη Young Miko από έναν καλλιτέχνη τατουάζ με 10.000 ακόλουθους στο Instagram σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο λάτιν μουσικής με περισσότερους από 31 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

Lola Brooke

To Brooklyn πρέπει να αισθάνεται ιδιαιτέρως υπερήφανο για τη νέα του ράπερ. Γέννημα θρέμμα του δήμου της Νέας Υόρκης όταν κυκλοφόρησε το σινγκλ «Don’t Play with It» το 2021, έγινε αμέσως δημοφιλής μετά την κυκλοφορία του τόσο στο Twitter και στο TikTok. Με το ντεμπούτο της άλμπουμ «Dennis Daughter» (2023) αποδείχθηκε ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από viral καλλιτέχνιδα. Η μουσική της είναι χιπ χοπ. Το καλλιτεχνικό της όνομα είναι ένας συνδυασμός των ονομάτων του χαρακτήρα των Looney Tunes, Lola Bunny και του Brooklyn. Οι μεγαλύτερες επιρροές στη μουσική της είναι οι Meek Mill, Lil Wayne, 50 Cent, Foxy Brown, DMX και Lil’ Kim και αναφέρεται στον εαυτό της με το ψευδώνυμο Big Gator.