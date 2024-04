Νοσηλεύτριες σε μαιευτήριο της Ταϊβάν έγιναν το επίκεντρο θαυμασμού από δεκάδες χρήστες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, καθώς κυκλοφόρησε βίντεο που τις έδειχνε την ώρα του ισχυρού σεισμού να τρέχουν να προστατεύσουν τα νεογέννητα βρέφη.

Το βίντεο του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας που κυκλοφόρησε εχθές Πέμπτη δείχνει δύο νοσοκόμες στο κέντρο μητρότητας Ma Cherie στην Ταϊπέι να κρατούν τα μικροσκοπικά κρεβατάκια των βρεφών τα οποία κινούνται στον ρυθμό των 7,5 Ρίχτερ. Λίγα δευτερόλεπτα μετά εισβάλει στο δωμάτιο και μία τρίτη νοσοκόμα η οποία επίσης παλεύει να συγκρατήσει όσα περισσότερα κρεβατάκια μπορεί.

Σύμφωνα με το NBC News, ο σεισμός της 3ης Απριλίου το πρωί, που σημειώθηκε κοντά στην ανατολική πόλη Χουάλιεν, ήταν ο μεγαλύτερος που έχει βιώσει η χώρα τα τελευταία 25 χρόνια.

Resilient Taiwan responded fast to a 7.2 magnitude earthquake — its strongest in 25 years, thanks to preparations owing to a history of deadly tremors https://t.co/WQcSvXPUrc pic.twitter.com/blyd6c0Rfx

Τα θύματα έφτασαν σήμερα τα δώδεκα ενώ έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον χίλιοι. 705 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και 15 αγνοούνται.

«Φυσικά φοβηθήκαμε, πολύ φοβηθήκαμε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το φυσικό ένστικτο ενός προσωπικού μαιευτηρίου», δήλωσε στο Reuters ο Τσεν Τινγκ-Τσιν, ο επόπτης του κέντρου μητρότητας Ma Cherie. «Η ασφάλεια των μωρών είναι ύψιστης σημασίας» τόνισε.

Στο X, οι νοσοκόμες χαρακτηρίστηκαν «ηρωίδες» και το υλικό «όμορφο».

Yes, these Nurses are incredible. I would be grateful to them for life if they had protected a child of mine like this. Total Heroes! 🦸‍♀️🦸‍♀️🦸‍♀️

— Amber Stebbing (@DrAmberStebbing) April 4, 2024