Ο Χένρι Έιβερι οδήγησε το 160μελές πλήρωμά του στην πιο επικερδή ληστεία στην ιστορία των πειρατών στην ανοιχτή θάλασσα, συγκεντρώνοντας χρυσό, ασήμι, ζαφείρια, σμαράγδια και διαμάντια αξίας άνω των 85 εκατομμυρίων λιρών σε σημερινά χρήματα.

Έγινε ο πιο καταζητούμενος εγκληματίας της εποχής του, αλλά εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη και αποτέλεσε αντικείμενο θρύλου για 300 χρόνια.

Οι θεωρίες σχετικά με την τύχη του κυμαίνονταν από το ότι δραπέτευσε στη Μαδαγασκάρη μέχρι το ότι εξαπατήθηκε από τα πλούτη του και πέθανε πάμπτωχος στο Ντέβον. Οι περισσότεροι από τους διαβόητους πειρατές απαγχονίστηκαν ή πνίγηκαν στη θάλασσα, αλλά ο Έιβερι απλώς εξαφανίστηκε.

Τι λένε οι ερευνητές

Τώρα οι εξερευνητές ναυαγίων δρ Σον Κίνγκσλεϊ και Ρεξ Κόουαν ισχυρίζονται ότι έλυσαν αυτό που αποκαλούν τη μακροβιότερη ανεξιχνίαστη υπόθεση στην ιστορία των πειρατών: Ο «βασιλιάς των πειρατών» είχε μπει στην υπηρεσία του βασιλιά της Αγγλίας, Γουλιέλμου Γ’, ως κατάσκοπος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Guardian.

Λειτουργώντας μέσα σε ένα δαιδαλώδες πλέγμα βασιλικής κατασκοπείας, συνωμοσίας και τεχνάσματος, ο Έιβερι αφιερώθηκε στην προστασία του αγγλικού στέμματος από κινδύνους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η απόδειξη βρίσκεται σε μια αδημοσίευτη μέχρι σήμερα κωδικοποιημένη επιστολή που έγραψε ο «Έιβερι ο πειρατής» από το Φάλμουθ της Κορνουάλης. Είχε μείνει ξεχασμένη σε ένα σκωτσέζικο αρχείο, αφού είχε αρχειοθετηθεί λανθασμένα.

Η πειρατεία ήταν εκδίκηση

Η επιστολή αποκαλύπτει ότι η εξαφάνιση του Βρετανού πειρατή του 17ου αιώνα συνδέεται με το κύκλωμα κατασκόπων του Γουλιέλμου Γ, τον Ντάνιελ Ντεφόε (συγγραφέα του Ροβινσώνα Κρούσου) και τον Αρχιεπίσκοπο Τόμας Τένισον.

«Περάσαμε χρόνια προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουμε το μυστικό του Έιβερι», δήλωσε ο Κόουαν.

Η έρευνα, που αποκαλύπτεται στο νέο βιβλίο των ερευνητών που λένε ότι έλυσαν το μυστήριο: The Strange Adventures of Henry Avery and the Birth of the Golden Age of Piracy (Οι παράξενες περιπέτειες του Χένρι Έιβερι και η γέννηση της χρυσής εποχής της πειρατείας), υποδηλώνει ότι για τον Έιβερι η πειρατεία ήταν εκδίκηση. Έμεινε ορφανός όταν ήταν παιδί και ο κυβερνήτης του είχε κλέψει την κληρονομιά του.