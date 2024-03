Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια απίθανη ανατροπή στο Βελιγράδι το βράδυ της Πέμπτης και «καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο την Παρτιζάν, παίρνοντας ένα τεράστιο διπλό τετράδας.

Οι ερυθρόλευκοι με ένα καταπληκτικό τελευταίο δεκάλεπτο και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να «δένει» κόμπο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς «άλωσαν» τη Σερβία και διεκδικούν στα ίσια το πλεονέκτημα έδρας.

Μια μέρα μετά τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού, κυκλοφόρησαν νέα σενάρια για το μέλλον του Έλληνα τεχνικού στο λιμάνι και θεωρείται δεδομένο ότι θα ανανεώσει τη συνεργασία του στους Πειραιώτες, αφού τα έχει βρει σε όλα με τη διοίκηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ανδρέα Καλτσόνι, η συμφωνία του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Ολυμπιακό είναι οριστική και απομένει μόνο το τυπικό και η ανακοίνωση του deal, με τον κορυφαίο προπονητή στην Ευρώπη να υπογράφει επέκταση τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο επόμενο διάστημα ο Έλληνας τεχνικός θα επισημοποιήσει τη συμφωνία και θα συνεχίσει για τουλάχιστον τρία χρόνια στον Πειραιά!

✅🇬🇷DONE DEAL: I can 100% confirm what my friend @matty_vanpersie wrote last night.

Georgios Bartzokas will sign a new contract with Olympiacos BC Piraeus until 2027.

The parties reached an agreement for the renewal of the Greek coach.#OlympiacosBC #Olympiacos #Euroleague #oly pic.twitter.com/ice67v1K6Y

— Andrea Calzoni (@andreacalzoni11) March 29, 2024