Σοκαρισμένος είναι όλος ο πλανήτης μετά την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και έχει ξεκινήσει ήδη χημειοθεραπείες, ωστόσο η συγκεκριμένη είδηση υπενθύμισε τη συμπαράσταση που έδειξε η πριγκίπισσα της Ουαλίας κατά το παρελθόν σε παιδιά και ανθρώπους που έχουν νοσήσει από την ασθένεια.

Το 2018, η πριγκίπισσα ήρθε σε επαφή με τη φιλανθρωπική οργάνωση Little Princess Trust, που φτιάχνει ρεαλιστικές περούκες για όσους είχαν χάσει τα μαλλιά τους. Μάλιστα η Κέιτ Μίντλετον έκοψε 48 εκατοστά από τα μαλλιά της και τα δώρισε στη φιλανθρωπική οργάνωση ανώνυμα ώστε να μην υπάρχει στο αρχείο ότι πρόκειται για τα μαλλιά μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας, έδειξε τη συμπαράστασή της σε παιδιά και ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο. Το 2021 η Κέιτ Μίντλετον είχε συναντήσει τη μικρούλα Μίλα Σνέντον, καθώς η ιστορία του τότε 5χρονου κοριτσιού την είχε συγκινήσει.

Η 8χρονη σήμερα Μίλα, της οποίας ο καρκίνος πλέον έχει υποχωρήσει μόλις έμαθε τα δυσάρεστα νέα έστειλε ένα εμπνευσμένο μήνυμα ελπίδας και γενναιότητας στην πριγκίπισσα. «Θα είσαι γενναία γιατί ήμουν κι εγώ και θα το πολεμήσεις όπως έκανα κι εγώ», ανέφερε η 8χρονη στο συγκινητικό της μήνυμα.

Η Μίλα, από το Στενχαουσμιούρ, κοντά στο Φόλκερκ της Σκωτίας, γνώρισε την Κέιτ Μίντλετον, αφού η φωτογραφία της συμπεριλήφθηκε στο φωτογραφικό έργο της Κέιτ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Είχε φτάσει να συμβολίζει την απομόνωση κατά τη διάρκεια του lockdown για τον κορονοϊό, αφού ο φωτογραφικός φακός την είχε απαθανατίσει να φιλάει το παράθυρο της κουζίνας στο σπίτι της, ενώ ο πατέρας της στεκόταν έξω.

Το κοριτσάκι είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία για λευχαιμία και φωτογραφήθηκε χωριστά από τον πατέρα της κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, επειδή έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται και δεν μπορούσε να διακινδυνεύσει να φέρει το Covid-19 στο σπίτι της οικογένειας.

Η Κέιτ και η Μίλα μίλησαν στο τηλέφωνο αφού η εικόνα επιλέχθηκε μεταξύ 100 για την έκθεση και το βιβλίο Hold Still.

Γνωρίστηκαν τον Μάιο του 2021 όταν η Μίλα και η οικογένειά της προσκλήθηκαν στο παλάτι Χόλιρουντχάουζ στο Εδιμβούργο, όπου και οι δύο φορούσαν ροζ.

Μάλιστα η νεαρή μαθήτρια όπως αναφέρει ο Independent φέρεται να σχεδιάζει να φτιάξει μια κάρτα για να ευχηθεί στην Κέιτ ταχεία ανάρρωση.

Η μητέρα της Μίλα, Λίντα Σνέντον αναφέρθηκε στη δυσάρεστη είδηση με ανάρτησή της στο X: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι στο άκουσμα των ειδήσεων για την Κάθριν. Μια ευγενική στοργική ψυχή που πάντα υπερασπιζόταν τη Μίλα τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη θεραπεία της. Η Μίλα είναι εξίσου λυπημένη στο άκουσμα αυτής της είδησης και θα την προσεγγίσει ιδιωτικά με τον δικό της τρόπο».

We are deeply saddened upon hearing the news about the Catherine . A kind caring soul who has always championed Mila both during and after her treatment. Mila is equally sad to hear this news and will reach out privately in her own way.

— Lynda Sneddon (@SneddonLynda) March 23, 2024