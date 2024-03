Η Κέιτ Μίντλετον έγραψε μόνη της ολόκληρη την ομιλία της για τη μάχη με τον καρκίνο.

«Μόνη της, πολύ γρήγορα σε μια προσπάθεια να σταματήσει περαιτέρω κουτσομπολιά και εικασίες για την υγεία της», αποκάλυψε ένας στενός φίλος της.

«Δεν έκανε το βίντεο λόγω του δράματος (σ.σ. θεωρίες συνωμοσίας και οργιώδεις φήμες) των τελευταίων εβδομάδων, αν και προφανώς έχει προκαλέσει αναστάτωση όλη αυτή η κατάσταση. Ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει το βίντεο εξαιτίας αυτού που είναι. Έκανε το βίντεο περισσότερο, γιατί γνωρίζει ότι είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και έχει μια ευρύτερη ηγετική ευθύνη. Ήταν όλα τα λόγια δικά της, έγραψε κάθε λέξη του μηνύματος, και συγκεντρώθηκε πολύ γρήγορα.»

Σύμφωνα με τη Daily Mail ένας βασικός λόγος για την ανακοίνωση-σοκ ήταν ότι η πριγκίπισσα αισθάνθηκε ότι είχε καθήκον να σκορπίσει ελπίδα σε όσους βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις και να καθησυχάσει τους βασιλικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

«Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα είναι και οι δύο εξαιρετικά συγκινημένοι από τα ευγενικά μηνύματα των ανθρώπων εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλη την Κοινοπολιτεία και σε όλο τον κόσμο» είπαν.«Είναι εξαιρετικά συγκινημένοι από τη ζεστασιά και την υποστήριξη του κοινού και είναι ευγνώμονες για την κατανόηση του αιτήματός τους για ιδιωτική ζωή σε αυτή την δύσκολη στιγμή».<

