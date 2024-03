Την οργή του κόσμου δέχτηκε η Κίμ Καρντάσιαν από τους θαυμαστές της για την ανάρτησή της στο Instagram με τίτλο «on my way to go find Kate» (ψάχνοντας να βρω την Κέιτ) λίγες ημέρες πριν η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοινώσει ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Ακόμη και πριν η Κέιτ Μίντελντον αποκαλύψει ότι πάσχει από καρκίνο οι ακόλουθοι της αμερικανίδας την είχαν ήδη χαρακτηρίσει ως «κακόγουστη» και «αδαή» επειδή τροφοδοτεί τις εικασίες για το πού βρίσκεται η Kate μετά την εγχείρηση στην κοιλιά της.

Πλέον της ζητούν να κατεβάσει την ανάρτηση και να ζητήσει συγγνώμη. Κάποιοι μάλιστα την αποκαλούν «φίδι».

«Κατέβασέ το και ζήτα συγγνώμη»

Ειδικότερα την περασμένη Κυριακή, η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε στιγμιότυπα ποζάροντας δίπλα στο σπορ αυτοκίνητό της, συμμετέχοντας στις εικασίες σχετικά με το πού βρίσκεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Δείτε την ανάρτηση:

Εξοργισμένοι οπαδοί κατέκλυσαν την ενότητα των σχολίων, γράφοντας: «Πρέπει να το κατεβάσεις αυτό!», «Η Κέιτ Μίντλετον έχει καρκίνο Κιμ» και «Κάνει θεραπεία για τον καρκίνο… αυτό δεν πήγε καλά».

Άλλοι έγραψαν: «Απασχολημένη να κάνει θεραπεία για τον καρκίνο με τον οποίο έχει διαγνωστεί», ««Θα το κατέβαζα αυτό και θα ζητούσα συγγνώμη, έχει καρκίνο», «κατέβασε το γ@@@@@ post σου για την Kate!», ενώ κάποιοι την χαρακτήρισαν «φίδι».

Το αυτί της Κίμ Καρντάσιαν δεν φαίνεται να ιδρώνει αφού η ανάρτησή της παραμένει ως έχει.