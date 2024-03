Χάρι και η Μέγκαν έμαθαν για την κατάσταση της υγείας της Κέιτ Μίντλεντον μαζί με όλο τον πλανήτη.

Σύμφωνα με ανθρώπους που μίλησαν στη New York Post, το ζευγάρι δεν ήξερε τίποτα για της Κέιτ. Την επαφή μεταξύ των δύο αδελφών αποκάλυψε ο βασιλικός συντάκτης του ITV, Chris Ship.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ευχήθηκαν «υγεία και ανάρρωση» για την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Αναφέρουν πως ελπίζουν ότι η Κέιτ Μίντλετον και η οικογένειά τους θα μπορέσουν να το περάσουν ιδιωτικά.

«Ευχόμαστε υγεία και ανάρρωση για την Κέιτ και την οικογένεια και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να το κάνουν ιδιωτικά και με ειρήνη» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σύμφωνα με το Sky News.

Ο Χάρι όταν η Κέιτ αρραβωνιάστηκε τον Γουίλιαμ πριν από 11 χρόνια είχε πει για εκείνη πως ήταν η «μεγάλη αδελφή που δεν είχα ποτέ». Η Κέιτ συνάντησε για τελευταία φορά τον Χάρι μετά τον θάνατο της βασίλισσας τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε τη διάγνωσή της σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα χθες, εξηγώντας ότι ο καρκίνος ανακαλύφθηκε μετά την εγχείρηση στην κοιλιά της.

