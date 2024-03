Στον χαμό που προέκυψε από την «πειραγμένη» φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον, μπλέχτηκαν ξαφνικά ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Τον Χάρι και τη Μέγκαν ενέπλεξε ένα άρθρο στο Page Six της New York Post, το οποίο επικαλείται κάποιες ανώνυμες πηγές κοντά στους Σάσεξ.

Οι πηγές από το περιβάλλον της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι που επικαλείται το δημοσίευμα, αναφέρθηκαν στην επεξεργασία φωτογραφιών από την Κέιτ Μίντλετον, υποστηρίζοντας: «Αυτό είναι ένα λάθος που δεν θα έκανε ποτέ η Μέγκαν».

«Αν ο Χάρι και η Μέγκαν αντιμετώπιζαν ποτέ το ίδιο θέμα, θα είχαν εξολοθρευτεί. Οι ίδιοι κανόνες δεν ισχύουν και για τα δύο ζευγάρια», προσέθεσε. Μάλιστα σύμφωνα με την ίδια πηγή ο λόγος είναι ότι η δούκισσα του Σάσεξ έχει «οξύ μάτι» και «φρικτή προσοχή στη λεπτομέρεια».

«Θέλει πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο, ειδικά όταν πρόκειται για την επιμέλεια της Vogue», συμπλήρωσε η πηγή.

Η «πειραγμένη» φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον που είχε πάνω από 10 παραποιήσεις δημοσιεύθηκε από το παλάτι του Κέσινγκτον για τη γιορτή της Μητέρας, με την πριγκίπισσα της Ουαλίας να ποζάρει μαζί με τα παιδιά της.

Αυτή ήταν η πρώτη φωνογραφία που δημοσίευσε η Κέιτ Μίντλετον μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα στις 16 Ιανουαρίου. Έτσι όταν αποκαλύφθηκε η επεξεργασία της, τα πρακτορεία άρχισαν να την αποσύρουν λόγω των ενδείξεων ότι είχε παραποιηθεί.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη και να δηλώσει πως ήταν αυτή που την επεξεργάστηκε, ενώ την ίδια ημέρα οι παπαράτσι την εντόπισαν να φεύγει από το κάστρο του Ουίνδσορ μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Το άρθρο όπως ήταν φυσικό προκάλεσε αντιδράσεις στη Βρετανία, όπου τα ειδησεογραφικά πρακτορεία επισήμαναν ότι τόσο ο πρίγκιπας Χάρι όσο και η Μέγκαν Μακρλ, είχαν επίσης παραποιήσει μία φωτογραφία τους κατά το παρελθόν.

Συγκεκριμένα ο φίλος τους, Μίσαν Χάριμαν, φαίνεται όπως αναφέρει το Newsweek να παραδέχτηκε ότι είχε μοντάρει ένα δέντρο στο φόντο του πορτρέτου της εγκυμοσύνης τους. Ο Χάριμαν το είχε διαψεύσει στη συνέχεια με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι το μόνο πράγμα που άλλαξε ήταν το ασπρόμαυρο χρώμα.

Ο Χάριμαν εμφανίστηκε στο podcast Private Passions του BBC Radio 3, το 2022 όπου ρωτήθηκε: «Δεν ήταν στην πραγματικότητα κάτω από μια ιτιά, αλλά ήταν ξαπλωμένοι έξω σε ένα λιβάδι, έτσι δεν είναι, ο Χάρι και η Μέγκαν, όταν τους τραβήξατε τη φωτογραφία;».

«Χμμ, ναι, ήταν χαμένοι στην αγάπη τους στο σπίτι τους στον κήπο τους, άνετοι, γιορτάζοντας τη νέα χαρά».

Ωστόσο, στη συνέχεια σε ανάρτησή του, ανασκεύασε, υποστηρίζοντας ότι απάντησε έτσι σε μια φορτισμένη ερώτηση από τον παρουσιαστή και ότι δεν είχε πειράξει τη φωτογραφία.

«Το να βλέπεις ένα άρθρο που λέει ως γεγονός ότι έκανα κάτι που δεν έκανα, είναι εξαιρετικό για μένα και στη συνέχεια να προσπαθείς να το συνδυάσεις με αυτόν τον τρέχοντα κύκλο ειδήσεων για το τι συμβαίνει… είναι τραγικό να το βλέπεις», είπε σε ένα βίντεο-δήλωση που αναρτήθηκε στις 13 Μαρτίου.

